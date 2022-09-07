Крупный производитель алюминия сокращает производство на своем заводе в Германии на 50%

Сильнее всего нынешний энергетический кризис в Европе бьет по энергоемким секторам промышленности, одним из которых является производство металлов и, в первую очередь, алюминия. Алюминиевые заводы на континенте один за другим сокращают производство или даже приостанавливают работу, потому что не могут работать при таких высоких ценах на электроэнергию.

Последним примером плачевного состояния отрасли буквально вчера, 6 сентября, стала немецко-норвежская компания Speira GmbH, объявившая о немедленном сокращении производства алюминия на заводе в Нойсе на 50% до 70 тыс. тонн в год.

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«Мы столкнулись с теми же вызовами, что и многие другие производители алюминия,- приводит слова главы Speira Эйнара Гломнса агентство Bloomberg.- В последние месяцы цены на энергию достигли астрономических высот, и мы не прогнозируем их снижения в ближайшем будущем».

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В Speira рассчитывают выйти на 70 тыс. тонн алюминия в ноябре. Администрация не планирует увольнений.

Сейчас производство алюминия в Европе находится на самом низком за полвека уровне. Эксперты предупреждают, что энергетический кризис приведет к закрытию многих алюминиевых заводов. Выше шансы выстоять у производителей, которых поддерживает государство и которые имеют долгосрочные контракты на поставку электроэнергии.

В прошлом году производство алюминия и цинка на континенте сократилось почти наполовину. Norsk Hydro готовится закрыть завод в Словакии. Не выдержал давления астрономических цен и крупнейший производитель алюминия в Европе. Aluminium Dunkerque Industries France сокращает производство на 22%. Как сообщил глава компании Гильом де Гой, компания, которая произвела в прошлом году 290 тыс. тонн алюминия, начинает сокращение уже с 12 сентября и закончит его до конца месяца. Dunkerque Industries долго держался, потому что находится в несколько лучшем положении, чем большинство других участников рынка алюминия – он получает большую часть электроэнергии от французских АЭС по схеме ARENH.

«Алюминиевая отрасль в Европе уже заплатила огромную дань этому энергетическому кризису,- говорит де Гой.- Если мы будем сокращаться и дальше, то наша отрасль полностью исчезнет в Европе. Это будет плохо для Европы, если говорить о суверенитете».

Вместе с алюминиевыми заводами сокращают производство и производители цинка и стали. Спад в этих секторах в последние месяцы тоже существенный.

Ассоциация европейских производителей металлов Eurometaux бьет тревогу. «Металлисты» написали в Брюссель письмо, в котором предупреждают политиков о том, что энергетический кризис угрожает самому существованию сектора, а также «перманентной деиндустриализацией» Евросоюзу, если не будет безотлагательно принят пакет помощи. Авторы письма призывают рассмотреть «все возможности» для защиты и спасения сектора.