Авиакомпания «Аврора» получит в 2024-2025 годах восемь самолетов SSJ-NEW

Авиакомпания «Аврора», «Корпорация "Иркут"» (входит в ОАК «Ростеха») и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) заключили соглашение об основных условиях поставки восьми самолетов SSJ-NEW в 2024-2025 годах.

Как сообщает пресс-служба ОАК, документ подписан в рамках Восточного экономического форума. Предполагается, что первые четыре самолета будут переданы «Авроре» в 2024 году, еще четыре — в 2025-м. Для финансирования сделки будут привлечены средств ФНБ.

«SSJ-NEW станет первым отечественным региональным авиалайнером в парке "Авроры", он позволит авиакомпании сохранить пассажиропоток между регионами Дальнего Востока, а в перспективе — нарастить его, освоив новые маршруты», — отметил глава «Иркута» и замгендиректора ОАК Андрей Богинский.

По словам генерального директора «Авроры» Константина Сухоребрика, подписание соглашения стало результатом работы авиакомпании и авиастроителей по согласованию облика и компоновки воздушных судов. «Поставка новых отечественных воздушных судов для социально значимых перевозок в ДФО — это шаг к выполнению задачи, поставленной президентом — повышение транспортной доступности в регионе. Экономическая эффективность, техническая надежность и комфорт для пассажиров — это то, чего ждут от нового самолета авиакомпания и наши пассажиры», — подчеркнул Сухоребрик.

Гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих заявил, что все лизинговые контракты с «Авророй» планируется заключить уже в текущем году. По его словам, в настоящий момент также изучается возможность поставки вертолетов для авиакомпании, передает «Интерфакс».

«Аврора» — бывшая дочерняя компания «Аэрофлота», на ее базе действует единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейшим акционером (49,99%) выступает Сахалинская область, по 5% принадлежат десяти другим регионам ДФО, менее 1% — «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики». На сегодняшний день авиапарк «Авроры» состоит лишь из машин зарубежного производства — европейских Airbus A319 и канадских Bombardier.

Superjet — семейство российских региональных самолетов нового поколения. Серийный выпуск модификации SSJ-100 развернут в производственном центре корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре. Там же ведется сборка опытных образцов SSJ-NEW — импортозамещенной модификации авиалайнера.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» подписал с «Ростехом» контракт на поставку 339 самолетов. Перевозчик получит в лизинг 210 самолетов МС-21, 89 лайнеров SSJ-NEW и 40 Ту-214 в период с 2023 по 2030 год, сообщила пресс-служба ВЭФ. Субсидировать замену иностранных бортов будет государство.