Бизнес по франшизе: как не ошибиться

Бизнес, который мы планируем, должен быть похожим на уже существующий, но с нашей изюминкой. Франчайзинг – это продажа прав на использование торговой марки, бизнес-модели, стандарта ведения бизнеса другой компании на определенных условиях. На сайте https://willskill.ru можно узнать больше об эффективности франшиз.
Особенности франшиз
Франчайзер (владелец бренда) предоставляет франчайзи (предпринимателю) право ведения бизнеса в определенной, оговоренной территории, на определенных условиях. В качестве франшизы могут выступать:
- торговая марка и бизнес-процессы;
- фирменный стиль;
- технология;
- обучение;
- оборудование;
- дизайн;
- стандарты;
- система управления;
- бизнес-план;
- реклама;
- консультации и т. д.
При этом франчайзер имеет право на использование торговой марки, методов ведения бизнеса, и его бизнес по франшизе может быть абсолютно идентичен бизнесу франчайзера, только с одним отличием: за возможность вести бизнес по этой франшизе франчайзи платит правообладателю франшизы определенную сумму (чаще всего – процент от прибыли). Если вы хотите открыть бизнес под известным брендом, то вам не придется тратить много времени и сил на создание нового бизнеса.
Рекомендации бизнесменам
Франчайзинг является одним из самых распространенных способов ведения бизнеса во всем мире. Он характеризуется рядом преимуществ:
- франшиза позволяет быстро и эффективно освоить новую нишу;
- франчайзинг дает возможность получить поддержку от владельца бренда, что поможет быстрее освоить рынок;
- на рынке франчайзинга уже есть готовые решения по ведению бизнеса, которые минимизируют риски. Но есть у франчайзингового бизнеса и свои недостатки.
При этом франчайзи имеет право на использование товарного знака и бренда компании-владельца. Однако, к сожалению, многие франчайзеры не соблюдают прописанные условия франшизы. А это значит, что франчайзи может столкнуться с рядом проблем, и тогда его деятельность будет сопряжена с риском. Поэтому при выборе франшизы необходимо тщательно изучить бизнес-план компании, а также все условия, которые она выдвигает. Чем тщательнее будут изучены условия, тем выше шансы на успех.