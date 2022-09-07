Бизнес по франшизе: как не ошибиться

Бизнес, который мы планируем, должен быть похожим на уже существующий, но с нашей изюминкой. Франчайзинг – это продажа прав на использование торговой марки, бизнес-модели, стандарта ведения бизнеса другой компании на определенных условиях. На сайте https://willskill.ru можно узнать больше об эффективности франшиз.

Особенности франшиз

Франчайзер (владелец бренда) предоставляет франчайзи (предпринимателю) право ведения бизнеса в определенной, оговоренной территории, на определенных условиях. В качестве франшизы могут выступать:

торговая марка и бизнес-процессы;

фирменный стиль;

технология;

обучение;

оборудование;

дизайн;

стандарты;

система управления;

бизнес-план;

реклама;

консультации и т. д.

При этом франчайзер имеет право на использование торговой марки, методов ведения бизнеса, и его бизнес по франшизе может быть абсолютно идентичен бизнесу франчайзера, только с одним отличием: за возможность вести бизнес по этой франшизе франчайзи платит правообладателю франшизы определенную сумму (чаще всего – процент от прибыли). Если вы хотите открыть бизнес под известным брендом, то вам не придется тратить много времени и сил на создание нового бизнеса.

Рекомендации бизнесменам

Франчайзинг является одним из самых распространенных способов ведения бизнеса во всем мире. Он характеризуется рядом преимуществ:

франшиза позволяет быстро и эффективно освоить новую нишу;

франчайзинг дает возможность получить поддержку от владельца бренда, что поможет быстрее освоить рынок;

на рынке франчайзинга уже есть готовые решения по ведению бизнеса, которые минимизируют риски. Но есть у франчайзингового бизнеса и свои недостатки.

При этом франчайзи имеет право на использование товарного знака и бренда компании-владельца. Однако, к сожалению, многие франчайзеры не соблюдают прописанные условия франшизы. А это значит, что франчайзи может столкнуться с рядом проблем, и тогда его деятельность будет сопряжена с риском. Поэтому при выборе франшизы необходимо тщательно изучить бизнес-план компании, а также все условия, которые она выдвигает. Чем тщательнее будут изучены условия, тем выше шансы на успех.