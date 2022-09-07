Более 1,2 тыс. студентов примут участие в спартакиаде «Моспром-2022» - Овчинский

В Спартакиаде «Моспром»-2022 планируют принять участие свыше 1,2 тысячи студентов технических вузов и колледжей. Наиболее популярным спортивным состязанием в этом году стал баскетбол – на игры зарегистрировались более 50 команд промышленников. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В этом году мы поменяли правила участия в состязаниях. В каждом виде спорта от одного учреждения можно заявить более одной команды, что значительно увеличивает шансы на победу. Кроме того, теперь бороться за призовые места могут не только студенты технических вузов, но и учащиеся филиалов и учреждений среднего профессионального образования, входящих в структуру вуза. Так, по результатам регистрации за звание лучших будут соревноваться более 1,2 тысячи человек. Среди них представители 17 высших учебных заведений и 4 колледжей города», – рассказал Овчинский.

На победу в баскетболе командами 3х3 серьезно настроены представители российского технологического университета МИРЭА. По словам их наставника, команды для этого тренируются три раза в неделю. Ответственно к играм подошли и студенты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Команды готовит сотрудник университета – доцент кафедры физического воспитания со стажем более 40 лет.

Волейбол, который в 2021 году был самым популярным видом спорта на соревнованиях, сместился на вторую позицию. В этот раз состязаться за выход в полуфинал предстоит более чем 30 командам. Тройку лидеров замыкает настольный теннис, стараться удержать мяч на своей стороне будут около 20 команд. Среди дисциплин также мини-футбол, шахматы, хоккей, легкая атлетика, киберспорт, бильярд и плавание.

Отборочные соревнования среди студентов пройдут 10 сентября на городских спортивных площадках. Полуфинальные игры Спартакиады состоятся 17 сентября, а финал – 24 сентября в «Лужниках».