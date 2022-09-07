Что такой мани менеджмент и зачем нужен начинающим и практикующим трейдерам

Но мани-менеджментом следует заниматься не только тем, кто зарабатывает деньги на рынке Форекс. На сайте opexflow.com можно ознакомиться с секретами успешного мани-менеджмента.

Секреты успешной торговли

Как правило, для торговли на бирже используются несколько основных инструментов:

акции;

опционы;

фьючерсы;

валютные пары;

другие финансовые инструменты.

При этом следует учитывать, что торговля акциями — самый рискованный вид инвестирования, поскольку, как правило, за один год можно потерять все вложенные средства. Торговля опционами — рискованная, но и более доходная. Фьючерсы — один из самых надежных видов инструментов. Однако нужно уметь торговать и ими.

Мани-менеджментом можно научиться управлять и довольно быстро, хотя период его освоения все же будет занимать какое-то время.

С чего стоит начать

Для начала нужно понять, что такое мани-менеджмент. Максимизация прибыли — одна из основных целей ведения любого бизнеса. Многие предприниматели приходят к выводу, что прибыль с одного товара (вида продукции, сферы услуг) намного больше, чем с нескольких. Например, большинство бизнесменов согласны платить больше за определенные услуги. Они готовы платить за них больше, лишь бы получить больше прибыли. И это нормальный результат использования любых методов, в том числе и способов мани- менеджмента.

Но если у вас есть устойчивый доход от продажи одного товара, то сам по себе этот доход приумножается довольно медленно. В то же время, это самый простой путь максимизации прибыли. Но если этот доход еще и постоянно увеличивается, то он начинает постепенно обесцениваться. Особенно сильно это касается банков и компаний, которые занимаются частным предпринимательством.

Как управлять финансами

Мани-менеджментом можно управлять и достаточно быстро, главное, чтобы это было осознанным процессом и на данном этапе вы были сосредоточены на чем-то другом. Но не следует забывать, что доход будет максимизироваться в долгосрочной перспективе. Так что не стоит сейчас останавливаться на достигнутом.

Если вы практикуете мани- контроль, очень важно проанализировать, что на вашем рынке оказывают влияние самые разные факторы: сезонность, маркетинг и т.д. Кроме того, анализируя рынок, нужно определиться с основными конкурентами. После того, как вы определитесь, какое направление бизнеса является основным, можно приступать к изучению других возможных направлений.