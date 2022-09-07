Доктрина Ротенберга: как помочь экономике и бизнесу России

Российская экономика способна адаптироваться к текущему кризису. Однако для этого необходимо снятие стоящих на пути бизнеса регуляторных барьеров, заявил РБК бизнесмен Аркадий Ротенберг в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нам надо не шашечки рисовать, а ехать. А для этого нужно просто систематизировать все, что у нас есть, по каждому пункту и очень всем захотеть это сделать. Создать наиболее благоприятные условия для бизнеса, чтобы устранять лишние барьеры, давать доступ к кредитным средствам», — сказал он.

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При этом Аркадий Ротенберг считает, что, несмотря на уход ряда иностранных компаний, безработица в России имеет потенциал к сокращению. По его мнению, это связано с тем, что у малых и средних предприятий появилась возможность «что–то производить, они стали развиваться, привлекать кадры».

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее. У нас много Кулибиных, они быстро сами что–то сделают», — добавил он.

Российское экспертное сообщество, комментируя «доктрину» Аркадия Ротенберга, высказало уверенность: малый и средний бизнес действительно испытывает определенный всплеск активности. Однако его стабильность, помимо внутренних регулятивных факторов, зависит и от внешних обстоятельств, влияние которых сможет нивелировать исключительно правительство РФ.

Нужны дешевые кредиты

Экономист, главы Института социально–экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что согласно аналитике в августе действительно был зафиксирован всплеск активности малого и среднего бизнеса.

«То есть если до июля все было довольно плохо, малый и средний бизнес сокращал свою активность, в августе ситуация поменялась. На мой взгляд этот процесс будет стабильным, мы в институте видим определенные позитивные настроения руководства компаний. И опросы Фонда “Общественное мнение” показывают оптимизм относительно не краткосрочной, но среднесрочной и долгосрочной перспективы российского бизнеса на достаточно высоком уровне», — заметил он.

При этом эксперт считает, что основания для устойчивости российского бизнеса базируются на внешних условиях. Он напомнил, что в декабре вступают в силу нефтяные санкции против РФ. Страна окажется перед необходимостью перенаправить довольно большие объемы.

«Это сотни миллиардов долларов общего объема экспорта. Последствия мы увидим зимой и весной следующего года. И от бизнеса они не зависят, только от целенаправленных действий российского правительства по налаживанию взаимоотношений со странами–партнерами, от предложений, скидок и так далее», — заметил он.

В тоже время Алексей Зубец полагает, что важнее послабления регуляторных мер для бизнеса может стать доступ к кредитным ресурсам.

«Сегодня мы столкнулись с остановкой “Северного потока–1”. Чтобы это компенсировать, нужно развивать газоемкое производство и экспорт СПГ. Для последнего необходимы заводы. Даже при учете имеющихся технологий — это годы работы, потому что у нас нет базы внутри страны, нет подобного типа оборудования. И чтобы срочно форсировать производство, нужны дешевые кредитные ресурсы», — подчеркнул он.

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Фондовый рынок — судья всему

Экономист Александр Разуваев обратил внимание, что уход иностранных компаний не сильно сказался на малом бизнесе, так как покинули Россию довольно крупные бренды. Однако несомненное влияние «исход» оказал на средний бизнес.

«Особенно показателен здесь сектор кибербезопасности. Ясно, что наши компании данный сектор поделят полностью. В первую очередь — это Касперский и Positive Technologies. Причем последние торгуются на бирже, и все у них в целом хорошо, а Касперский — почему–то нет. Поэтому я уверен, что задача наших властей состоит в дальнейшем формировании фондового рынка. Нужно, чтобы граждане имели что–то на инвестиционных счетах. 12 сентября к нам допускают дружественных нерезидентов, никаких масштабных продаж я лично не жду, но все же, момент неплохой. Вообще, нужны варианты, при которых средний бизнес выйдет на Московскую биржу — это главное. Фондовая биржа — это судья всему», — считает он.

Вторым важным фактором, по мнению эксперта, является необходимое снижение ключевой ставки. Именно это станет определяющим фактором развития экономики. Александр Разуваев полагает, что ставка должна достичь уровня 7% к концу года, а в следующем году оказаться на уровне 5–6%.

«Не надо ее делать ниже, как во время пандемии, потому что ставки по вкладам будут падать. На людей будет давить брокерская реклама, и они пойдут на фондовые рынки. Это не всегда хорошо. Хотя конечно, повторюсь, нам нужно развивать и рынок акций, и рынок облигаций второго и третьего эшелона. И создать рейтинговые агентства, не только для России, но и для стран ЕАЭС», — предложил он.

Кроме того, эксперт уверен, что российский рынок необходимо начать рассматривать как единый рынок труда Евразийского экономического союза.

«И я напомню, что с 2014 года особой индексации у нас не было. Бизнес вполне мог бы повышать зарплаты быстрее. Средний уровень заработной платы, к которой мы должны стремиться — это 2000 евро. И поверьте, это вполне реально, потому что в следующем году евро будет намного дешевле доллара, я думаю — около 50 рублей. При этом я вижу курс евро–доллар на уровне 0,82–0,84. То есть как в 2001 году», — предположил Александр Разуваев, заметив, что крепкий рубль определенно поможет развиваться внутреннему рынку.

В пандемию было хуже

Как замечает Александр Разуваев, правительство могло бы рассмотреть снижение налогов. В первую очередь —НДФЛ до 10%. Для физлиц при этом можно обнулить дивиденды по акциям, например, до 1 млн рублей.

«Что мне нравится в заявлениях официальных лиц и “капитанов” бизнеса, так это то, что Россия все же остается рыночной экономикой. Это очень хорошо, потому что много разговоров было про то, что мол давайте все национализируем и так далее. Не надо людей ставить на уши. Опыт показывает, что русский человек, если ему мозг не выносить, не раскулачивать и дать нормальные правила игры, все сделает. Именно к этому мы и должны стремиться», — резюмировал он.

Александр Разуваев уверен, что по всем показателям разрыв с Западом проходит не так «ужасно», как предполагалось. При этом он уверен (и это, конечно же, являлось бы позитивной новостью для бизнеса), что торговля с Европой все же будет восстановлена.

«Другой вопрос, что мы стали восточной страной. И в этом нет ничего такого. Если сравнить индикаторы макроэкономики, просадка в 2020 году во время карантина была намного жестче, чем из-за санкций», — заключил он.

