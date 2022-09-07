Двери под покраску: идеальное решение в современном интерьере

Дверь под покраску должна быть изготовлена из качественного материала. Это может быть сосна, ель, дуб, ясень, бук, береза. В качестве пропитки для дерева чаще всего используют льняное масло (или льняной лак) в смеси с пчелиным воском. Заказать двери под покраску можно в любом размере.

Причины популярности таких дверей

Покраска дверей — процесс достаточно трудоемкий. Для того чтобы получить качественный результат, необходимо строго соблюдать технологию нанесения краски, в противном случае могут возникнуть сложности с нанесением тонкого слоя. Если дверь имеет правильную геометрию, то покраска пройдет без проблем. Если же геометрия поверхности нарушена, то необходимо сначала устранить все дефекты, после чего приступать к окраске. В целом, двери под покраску обладают рядом преимуществ:

они экологичны,

просты в монтаже и ремонте,

не требуют особых условий эксплуатации и специальных навыков для ухода за ними.

При этом не стоит забывать, что лакокрасочные материалы должны отвечать двум основным требованиям: иметь хорошие адгезионные свойства; быть устойчивыми к атмосферным воздействиям. От этого зависит долговечность покрытия. Подбираем материалы для финишной отделки двери. Для окраски дверей, как правило, используются два основных вида ЛКМ: водоразбавляемые и масляные.

Что нужно учитывать?

Стоит помнить, что дверь под покраску требует дополнительной обработки (окрашивание, шлифовка, шпаклевание), которая не всегда возможна в условиях ограниченного пространства. На практике очень часто используется комбинированный способ, когда сначала окрашиваются «чистые» поверхности, а затем они покрываются финишным слоем. Это позволяет выполнить все необходимые операции, не отвлекаясь на то, чтобы очистить помещение от краски.

Выбор дверей под покраску в основном обусловлен особенностями интерьера и собственными предпочтениями. Если помещение небольшое, выбор должен быть ограниченным, желательно однотонным, с минимумом декоративных элементов. Не стоит использовать двери с декоративным покрытием при оформлении помещения в классическом стиле, для стиля хай-тек такие изделия тоже не подойдут. Для помещения классического стиля подойдут двери под покраску с покрытием из натурального шпона.