Фонд «Восход» компании «Интеррос» выбрал лучшие стартапы Дальнего Востока

Эксперты фонда «Восход» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) провели питч-сессию и выбрали лучшие дальневосточные стартапы. Разработчики высокотехнологичных проектов, прошедшие отбор, смогут продолжить диалог с инвесторами после форума и рассчитывать на привлечение до 15 млн рублей инвестиций. Об этом сообщила 7 сентября пресс-служба Группы «Интеррос», ключевого инвестора фонда.

«Для нас ключевое событие – это отбор проектов для инвестирования. Сегодня мы видим здесь как только начинающиеся проекты, так и опытных стартаперов. В целом, все представленные проекты интересны и привлекательны. Хочу отметить, что сегодняшняя питч-сессия носит практический и прикладной характер, а цель ее – начальные этапы инвестирования, в конечном итоге полноценное финансирование», — прокомментировал генеральный директор фонда «Восход» Руслан Саркисов.

Так, компания NovaSkin из Улан-Удэ работает над созданием покрытия для лечения сильных ожогов, ран, обморожений и других травм. В основе её технологии — композиция из белков, создающая ранозаживляющий материал, который не содержит чужеродных клеток. «Это само по себе является прорывом с сфере борьбы с ожогами», — рассказали в компании.

Другой разработчик, компания «РЕМО» из Владивостока, разрабатывает инструмент для реабилитации пациентов после инсульта. Он помогает восстанавливать мелкую моторику конечностей, которая страдает после этого заболевания.

В компания Teamlogs из Приморья создает сервис перевода голосовых файлов в текст, что может быть полезно людям, работающим с текстами (например, журналистам или переводчикам). Сервис уже полноценно работает и может конкурировать с роботами «больших» компаний за счет некоторых любопытных особенностей. «К примеру, технология приморцев гораздо лучше улавливает пунктуацию. Такого продукты от сетевых отечественных и зарубежных гигантов пока не умеют», — отмечают в компании.

Как рассказали в «Восходе», многие проекты, представленные в ходе этой питч-сессии в гостиной «Интерроса», вызвали горячий интерес у инвесторов. Они также получили предложение войти в список инвестиционных активов фонда и работать на принципиально новом уровне. Разработчики и инвесторы продолжат диалог после форума. Компании могут рассчитывать на привлечение инвестиций в размере до 15 млн рублей.

Напомним, ключевой инвестор фонда «Восход», группа «Интеррос» Владимира Потанина, активно содействует развитию Дальнего Востока и Арктики, а также повышению инвестиционной привлекательности этих регионов. Инвестиции «Интерроса» в этот венчурный фонд, созданный в сотрудничестве с Минвостокразвития, составляют 10 млрд рублей.