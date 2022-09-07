ФРП профинансирует производство оборудования для подвижного состава холдингом ТМХ

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 7 займов на общую сумму 11,4 млрд рублей предприятиям группы «Трансмашхолдинг» и работающих в его интересах производителям комплектующих.

Заемные средства пойдут на выпуск элементов оборудования для подвижного состава (железнодорожных вагонов, электровозов, пригородных электропоездов, поездов метро), которые раньше приобретались у зарубежных поставщиков. Общий бюджет реализации проектов холдинга составит 14,3 млрд рублей.

Среди получателей займов Тверской вагоностроительный завод (1,58 млрд рублей), Новочеркасский электровозостроительный завод с помощью займа ФРП (1,12 млрд рублей), подмосковный Демиховский машиностроительный завод (1,45 млрд рублей), компания «ТМХ Электротех» из Ростовской области (два займа на сумму 3,2 млрд и 2 млрд рублей) и некоторые другие предприятия.

«Одобренные займы ФРП позволят предприятиям группы ТМХ модернизировать конструкцию своих продуктов и обеспечить выпуск современного, высокоэффективного, комфортабельного подвижного состава, базирующегося на отечественной технологической базе. Будет организован выпуск элементов оборудования для гибридных локомотивов, расширено производство редукторов, выпуск тяговых электродвигателей для различной техники. По ряду позиций локализация достигнет уровня 100%, а количество выпускаемой промышленной продукции существенно вырастет. Еще одной целью предоставленного финансирования является обеспечение стабильной работы транспортного машиностроения. Это благотворно повлияет на реализацию общенациональных проектов в области развития транспорта и пассажирских перевозок, а также крупных инфраструктурных проектов, таких как развитие Восточного полигона РЖД», — прокомментировал выделение средств вице-премьер, глава Минпромторга России и председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

«Привлечение ресурсов ФРП позволит создать и расширить производство новых отечественных пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей до 200 км/ч, тяговых редукторов электропоездов и поездов метро, асинхронных тяговых электродвигателей электровозов, тепловозов, электропоездов, поездов метро; некоторых других элементов электровозов», — отметил в свою очередь генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Стоит отметить, что сегодня ТМХ сообщил еще и о получении входящим в холдинг Брянским машиностроительным заводом права на поведение ремонтов тепловозов ТЭМ18ДМ, 2ТЭ25КМ, а также ремонта колесных пар. Соответствующее решение вынесла приёмочная комиссия под руководством представителей дирекции тяги ОАО «РЖД».