Фунт вернулся во времена Тэтчер

Лиз Трасс – третья в истории Великобритании женщина, ставшая премьер-министром, когда-то вместе с родителями, имевшими левые взгляды, участвовала в протестах против Маргарет Тэтчер. Но став лидером консерваторов, она не могла избежать сравнений с «железной леди» – от политики до манеры одеваться. Да и сама Трасс стала говорить, что Тэтчер была лучшим лидером ее партии в истории. Теперь появился новый повод для сравнений.

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В среду – первый полный рабочий день нового премьер-министра – фунт стерлингов рухнул до отметки $1,1404. Это самый низкий его курс с 1985 года – экватора премьерства Маргарет Тэтчер, пришедшегося на 1979 – 1990 годы. И именно при ней британская валюта, в начале ХХ века стоившая $4,9, достигла минимального курса в истории.

CNBC, ссылаясь на Refinitiv Lipper, сообщал вчера, что самый низкий уровень был достигнут фунтом стерлингов 26 февраля 1985 года на отметке $1,052. Однако другие поставщики данных ранее называли цифры между $1,04 и $1,05.

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Полной и абсолютно точной картины того, что происходило на мировом межбанковском рынке в конце зимы – начале весны 1985 года сейчас нет ни у кого. Но минимум был где-то там. В марте было заключено знаменитое соглашение Plaza, призванное пустить кровь сверхкрепкому доллару времен Рональда Рейгана. И как отмечало вчера Reuters, считающее, что исторический минимум был показан именно накануне этого события, курс в те дни упал до $1,0545.

Теперь от Лиз Трасс ждут чего-то подобного, хотя падение фунта, конечно, не только ее «заслуга». С начала этого года он уже потерял 15%, а минувший август стал для него вообще худшим месяцем с 2016 года – времен голосования по Brexit. Но и планируемое увеличение государственных расходов при новом правительстве тоже делает свое дело.

Лиз Трасс намерена заморозить размер счетов за электроэнергию для домашних хозяйств на текущем уровне, что, по данным Reuters, будет стоить бюджету около 100 млрд фунтов стерлингов. Параллельно она планирует снизить поступления от налогов примерно на 30 млрд фунтов, чтобы поддержать предприятия, страдающие от дорогого электричества. Bloomberg, также со ссылкой на источники, в среду назвал другую цифру: 200 млрд фунтов стерлингов в течение следующих 18 месяцев.

Накануне эти инициативы уже обвалили рынок государственных облигаций Великобритании, усмотревший здесь перспективы либо денежной эмиссии либо ускоренного роста госдолга. Теперь пришла очередь валюты.

Ослабление фунта – это еще одна головная боль для Банка Англии, поскольку оно ведет к импорту инфляции. И хотя новации Лиз Трасс задуманы вроде бы для борьбы с последней, они тоже способствуют ее ускорению. Между тем инфляция в июле уже достигла 10,1%.

И хотя ранее Банк Англии планировал к зиме увидеть 13,3%, теперь ему придется повышать прогноз и вероятно ускорять подъем ставки. При этом уже есть оценки ряда инвестбанков, что инфляция в Великобритании превысит в следующем году 20%.

Формально рост ставок должен способствовать укреплению валюты. Но на фоне скорой рецессии (а Банк Англии ждет, что начавшись в этом году, она в следующем еще не завершится), высокой инфляции, новаций правительства и сильного доллара, все не так однозначно.

«На данный момент импульс очень негативный, - говорил в среду Reuters главный аналитик Nordea Ян фон Герих. – Я ожидаю, что такое резкое движение Банку Англии не понравится и он станет более ‘ястребиным’. Фунт стерлингов из-за этого может и восстановиться, но пока я бы не стал ловить падающий нож».

Действительно, совершенно неизвестно до какого уровня успеет упасть фунт, прежде чем подъем ставки Банка Англии сможет помочь его курсу. Ведь для этого и поднимать ее в таких условиях придется достаточно высоко, а это происходит далеко не мгновенно.

«Фискальные планы Трасс могут помочь домохозяйствам, но, похоже, не фунту, и разговоры о Банке Англии тут не помогут, — заявил Bloomberg Роберто Кобо Гарсия, глава валютной стратегии G-10 в BBVA в Мадриде. – Глобальный аппетит к риску должен каким-то образом вырасти, чтобы остановить резню в фунте».

Между тем, еще до назначения нового премьер-министра аналитики говорили о том, что путь курса британской валюты лежит к минимумам времен Маргарет Тэтчер. «Мы думаем, что к середине следующего года фунт упадет <…> в район $1,05. Он может оказаться ниже уровней, достигнутых накануне Соглашения Plaza 1985 года <…>, выхода Великобритании из европейского механизма валютных курсов в 1992 году ($1,43), времен мирового финансового кризиса 2008/09 года ($1,38), голосования по Brexit 2016 года ($1,21) и кризиса COVID-19 2020 года ($1,21)», — написал, например, в начале сентября главный экономист Capital Economics Пол Дейлс.

Теперь же медведям можно смело говорить о перспективах обновления исторического минимума и движения к паритету с долларом. Ведь ситуация в Великобритании только ухудшается, причем процесс идет с неожиданно быстрым ускорением.

«Учитывая, что дефицит счета текущих операций уже достиг рекордного уровня, фунту стерлингов требуется крупный приток капитала, поддержанный повышением доверия инвесторов и снижением инфляционных ожиданий, – цитировал в среду CNBC валютного стратега Deutsche Bank Шреяса Гопала. – Однако происходит диаметрально противоположное».