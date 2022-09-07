Глава «Новатэка» сообщил, что компания Technip Energies выходит из проекта «Арктик СПГ-2»

Французская Technip Energies выходит из проекта «Арктик СПГ-2», работы по инжинирингу, снабжению и строительству будет выполнять НИПИГАЗ.

Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон, передает «Интерфакс».

Также Михельсон сообщил, что вторую очередь «Арктик СПГ-2» введут в эксплуатацию в 2024 году, третью запустят, скорее всего, в 2026-м. Первую очередь планируется запустить в декабре 2023 года. Глава компании рассказал, что «Новатэк» получил основное оборудование для трех очередей «Арктик СПГ-2», однако турбин пока нет.

По словам Михельсона, до конца 2024 года проекту потребуется 6-7 газовозов.

Информация о том, что инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы на «Артик СПГ-2» из-за риска санкций, появилась в конце июля. Сообщалось, что заказы будут переданы подконтрольной НИПИГАЗу Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ.

СПГ-линии проекта строились на верфи Мурманской области на основаниях гравитационного типа. Контракт на проектирование и отливку нижних частей был заключен с компанией Saren B.V. (совместное предприятие итальянской Saipem и турецкой Renaissance Heavy Industries), на конструирование верхней — с Technip.