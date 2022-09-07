Греф спрогнозировал рост значения рубля

Российская экономика по итогам года сократится примерно на 4,5%, Китай станет ключевым партнером РФ, а влияние доллара на экономику России снизится в пользу рубля и юаня. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе онлайн-пресс-конференции во время Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

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«Традиционный крупнейший торговый партнер России — Европа — уже выпал. Российская экономика экспортно-ориентирована, поэтому очевидным и естественным следствием этой ситуации является то, что, конечно же, Китай станет крупнейшим российским партнером», — заявил Греф.

По его мнению, зависимость России от крупнейших торговых партнеров на Востоке, в первую очередь Китая, будет расти. Греф назвал это развитием сотрудничества, подчеркнув, что для экспорто-ориентированной экономики необходимы ключевые партнеры, и «Китай таким ключевым партнером России неизбежно станет».

«Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро», — заключил Греф.

Глава Сбербанка также спрогнозировал снижение ВВП в 2022 году на 4,5%, отметив, что этот прогноз более оптимистичен, чем те, «которые складывались в начале кризисной ситуации».