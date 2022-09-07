Импорт Китая из России вырос на 50%

С января по июль текущего года товарооборот между Россией и КНР составил $97,7 млрд. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй, выступая по видеосвязи на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«На протяжении 12 лет Китай остается главным партнером России, с января по июль текущего года товарооборот между нашими странами достиг $97,7 млрд, рост составляет 29,9%, импорт Китая из России вырос на 49% и обогнал на 20 п.п. прирост объема двухсторонней торговли», — сказал дипломат. Посол заверил, что китайская дипмиссия в России продолжит делать все для того, чтобы отношения между двумя странами «в новую эпоху продвигались на новую высоту».

За первые восемь месяцев 2022 года товарооборот России и Китая, согласно информации Главного таможенного управления КНР, вырос на 31,4%, составив $117,2 млрд. Экспорт Китая в РФ в январе — августе увеличился на 8,5%, до $44,26 млрд, говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. Импорт российских товаров и услуг в Китай за этот же период вырос на 50,7%, до $72,95 млрд, указывается в материале китайской таможни. Подчеркивается, что только в августе объем торговли двух стран составил $19,21 млрд.

Торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский между тем сообщил, что объем торговли РФ с другими странами БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка) с января по июнь текущего года достиг $98 млрд, что почти на 40% выше показателя того же периода 2021-го. Выступая на Форуме партнерства БРИКС по новой промышленной революции в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь), торгпред констатировал, что несмотря на нестабильность и непростые внешние условия государства БРИКС сохраняют курс на углубление сотрудничества. «По итогам 2021 года внешнеторговый оборот России со странами-партнерами превысил $163 млрд, что практически на 40% больше, чем годом ранее. За январь-июнь этого года объем торговли вырос еще почти на те же 40%, до $98 млрд», — сказал Дахновский.

Он добавил, что рассчитывает на сохранение тренда. По словам российского торгпреда, спектр интересов БРИКС расширяется за счет роста количества стран, которые готовы присоединиться к альянсу.