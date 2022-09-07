Китай увеличивает продажу СПГ Европе

Все логично: цены на газ растут, поэтому китайские энергетические компании увеличивают продажу сжиженного газа (СПГ) европейским покупателям. Может сложиться впечатление, что Москва и Пекин договорились о совместных действиях: Россия снижает поставки газа на европейский рынок, ставший бесперспективным из-за желания европейцев отказаться от российского газа, и тем самым поднимает цены на «голубое» топливо, а Китай, пользуясь высокими ценами, продает Европе излишки СПГ, образовавшиеся в результате замедления темпов развития экономики из-за вспышки пандемии и энергетического кризиса, и хорошо на этом зарабатывает. В прошлом году КНР стала главным импортером СПГ на планете, а в этом спрос со стороны Пекина на него упал уже на 20%.
Схема выглядит логично, но тем не менее она ошибочна, потому что Москва и Пекин все же действуют в этом вопросе независимо друг от друга и ведут себя прагматично.
Как сообщает Bloomberg, крупные китайские энергетические госкомпании в последние недели наращивают продажи СПГ европейским покупателям. Растет количество грузов американского СПГ для Китая, которые китайские компании перепродают европейцам. Конечно, речь идет не только об американском сжиженном газе. Сейчас, к примеру, китайский энергетический гигант CNOOC выставил на продажу груз австралийской нефти, добытой на месторождении «Северо-западный шельф», которая должна прийти в ноябре. Можно не сомневаться, покупателей будет предостаточно и все они будут из Европы, которая наконец-то добилась поставленной цели и сейчас фактически осталась без российского газа.
Продают газ европейцам и Sinopec с PetroChina Co. За восемь месяцев этого года китайские компании, по данным Financial Times, уже продали за границу почти 4 млн тонн сжиженного газа, что составило в первой половине года ок. 7% китайского потребления «голубого» топлива.
Китай в этом году резко увеличил закупки газа у России. За последние полгода расходы на импорт российского газа выросли на 15 млрд долларов: с 20 млрд долларов в марте – августе 2021 до 35 млрд в текущем году.
Благодаря растущим поставкам и СПГ из России в Поднебесной образовались его излишки, которые китайцам из-за замедления восстановления экономики не нужны и которые они могут продать. Благо в покупателях недостатка нет. Европа, оставшаяся без российского газа, несмотря на все усилия так и не смогла найти за полгода равноценную замену и сейчас, в преддверии зимы, вынуждена платить за газ любые деньги. Достаточно сказать, что наполнение подземных хранилищ, которое идет с опережением графика и которым так гордятся в Брюсселе и европейских столицах, обошлось европейским налогоплательщикам в дополнительные 50 млрд евро. И судя по тому, как развиваются события, это только цветочки - зима обойдется Европе даже не в десятки, а в сотни миллиардов дополнительных евро.
Возникла уникальная ситуация, все участники которой в целом довольны: Россия, которой Китай в немалой мере заменяет потерянный европейский рынок и покупает у нее все больше газа; Китай, у которого Европа покупает газ по высоким ценам, и Европа, которая с приближением отопительного сезона и зимы рада сейчас любому газу. Конечно, ситуация коренным образом изменится, когда в КНР отступит очередная волна пандемии и китайская экономика ускорит темпы развития. В этом случае проигравшей опять будет Европа, потому что Китай перестанет продавать ей СПГ, а сам в случае необходимости всегда сможет увеличить закупки газа, например, у России. Причем, не по рыночным ценам, а с существенной скидкой.