Китай увеличивает продажу СПГ Европе

Все логично: цены на газ растут, поэтому китайские энергетические компании увеличивают продажу сжиженного газа (СПГ) европейским покупателям. Может сложиться впечатление, что Москва и Пекин договорились о совместных действиях: Россия снижает поставки газа на европейский рынок, ставший бесперспективным из-за желания европейцев отказаться от российского газа, и тем самым поднимает цены на «голубое» топливо, а Китай, пользуясь высокими ценами, продает Европе излишки СПГ, образовавшиеся в результате замедления темпов развития экономики из-за вспышки пандемии и энергетического кризиса, и хорошо на этом зарабатывает. В прошлом году КНР стала главным импортером СПГ на планете, а в этом спрос со стороны Пекина на него упал уже на 20%.

Схема выглядит логично, но тем не менее она ошибочна, потому что Москва и Пекин все же действуют в этом вопросе независимо друг от друга и ведут себя прагматично.