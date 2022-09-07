Кредиты в юанях: на рынке формируется новый тренд

ПАО «Сбербанк» начинает предоставлять займы россиянам в китайских юанях. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил журналистам первый зампред правления кредитно-финансовой организации Александр Ведяхин. Еще одной валютой, которая набирает обороты в сфере банковского кредитования, топ-менеджер назвал индийскую рупию. Это две основные валюты, на работе с которыми в настоящее время в основном сфокусирована его компания

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«Мы сейчас уже начинаем кредитование в юанях и видим на это достаточно большой спрос», — приводит «Интерфакс» слова Александра Ведяхина. Что касается рупии, то Сбер активно работает с ней, но пока что не видит активного спроса на кредиты. «Если он появится, мы тоже готовы предоставлять», — добавил первый зампред правления Сбербанка.

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Между тем, в ВТБ обещают начать кредитование «в валютах дружественных стран» до конца года. «У нас есть сейчас 11 проектов на сумму, эквивалентную примерно 450 млрд рублей, в основном в юанях», — цитирует «КоммерсантЪ» главу ВТБ Андрея Костина. В пресс-службе ВТБ уточнили, что кредиты будут выдаваться по рыночным ставкам — для каждого заемщика ставка определяется индивидуально и зависит от множества параметров, например, кредитного качества, срока и иных параметров сделки. В среднем ставки по таким ссудам сопоставимы с кредитами в долларах и евро.

В Альфа-банке уточнили, что кредитование в юанях уже запустили, деньги выдаются: «Интенсивность кредитования зависит от скорости перехода на расчеты в юанях и перевода клиентских внешнеторговых контрактов в юани. Мы видим частичное замещение портфелей в долларах и евро на юань».

Рост предложения кредитных продуктов в юанях продиктован увеличением торговой активности между РФ и КНР, отметил в комментарии «Эксперту» начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Валюта многих контрактов теперь юань, так что актуальность этой тенденции абсолютно понятна. Беря кредиты в юанях, компании страхуются от валютного риска, так как рубль достаточно волатилен. Кроме того, процентные ставки по китайской валюте — могут быть более чем в два раза ниже ставки в рублях.

По словам аналитика, нет никаких сомнений, что тенденция роста кредитного портфеля в юанях будет расти и дальше. В то же время существенно выросла и ликвидность юаня на валютном рынке. На Московской бирже он периодически обгоняет по оборотам евро и были случаи даже обгонял доллар.

Кредиты в юанях нужны в первую очередь импортерам, чтобы, помимо прочего, фиксировать курс для покупки иностранных товаров, пояснил Василий Карпунин. Нужны юани и экспортерам, чтобы оплачивать ряд попутных трат типа логистики, оборудования, разного рода расчетов и прочее.

Также кредиты в юанях многие могут брать по той причине, что у них выручка привязана к ценам в юанях. Беря кредит в рублях, они берут и валютный риск, а так — юани получают, юани и занимают. Процентные ставки и курсы сопоставимы, валютный риск снижается.

В то же время, добавил Василий Карпунин, потребительские кредитов в юанях будет гораздо меньше в абсолютном выражении относительно кредитов для юрлиц. По рупии ситуация складывается такая же — рост кредитования обусловлен увеличением торгового оборота России и Индии.

Риски кредитования в экзотических валютах — для российского потребителя и юань, и рупия таковыми точно являются — заключаются в высокой вероятности курсовых колебаний и серьезных процентных ставках, обратил внимание в беседе с корреспондентом «Эксперта» сооснователь Aravana MFO Сергей Усков. Ставки будут выше, чем аналогичные кредитные линии в рублях на 2-3% из-за потребности банка застраховать вероятность невозврата.

Сейчас волатильность биржевого курса юаня на Мосбирже очень велика из-за перетока интереса инвесторов в сторону валют «дружественных» стран, но далее очень многое будет зависеть от реальных показателей ликвидности на площадке. Это, в свою очередь, связано со слишком большим объемом внешних параметров, пояснил эксперт.

Согласно данным ЦБ, валютные ипотечные кредиты в этом году выдавались в следующем виде: в январе — три кредита, в феврале и марте — по два, в апреле — один, в мае — два, в июне — один, а в июле и августе таких займов не выдавалось. Средняя ставка в июне составила 4,5%. Можно предположить, что даже если здесь и были заявки, то по ним шли преимущественные отказы вследствие программы дедолларизации российской экономики, предположил эксперт.

Так что будут ли объёмные запросы на ипотеку в юанях, пока неясно, очень многое будет зависеть от ставки и требований к такой кредитной линии, заключил Сергей Усков.