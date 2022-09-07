Международные резервы за месяц снизились на $11,2 млрд

Международные резервы РФ на 1 сентября составили $565,66 млрд, за месяц они снизились на 1,9% или на $11,24 млрд. Это следует из статистики, представленной на сайте Центробанка.

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На 1 августа объем золотовалютного запаса РФ оценивался в $576,9 млрд, годом ранее — в $618,2 млрд.

Согласно данным Центробанка, исторического максимума в $643,2 млрд золотовалютный запас РФ достиг 18 февраля 2022 года, однако уже 25 февраля объем резервов снизился до $629,4 млрд, а 4 марта — до $608,9 млрд.

Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

