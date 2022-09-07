Минобороны РФ сообщило об освобождении от националистов села Кодема в ДНР

Российские вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Кодема в ДНР.

Об этом говорится в последней сводке Минобороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий в Донецкой Народной Республике подразделениями российских вооруженных сил полностью освобожден от националистов населенный пункт Кодема», — указывается в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что за минувшие сутки ВСУ не предпринимали попыток наступления на Николаево-Криворожском направлении. За сутки здесь было уничтожено 150 украинских военных, 4 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин. Кроме того, российские военные нанесли удар по складу боеприпасов в Николаевской области.

«Истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в районе Токарево Херсонской области уничтожен украинский МиГ-29 и в районе Комсомольское Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины», — говорится также в сводке министерства.

Сообщается, что в связи с большими потерями личный состав 57-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области отказался от выполнения боевых задач и самовольно покинул позиции.

В пресс-релизе, помимо прочего, указывается, что за сутки российскими силами перехвачены 20 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ольха» в районе Каховской ГЭС и у ряда населенных пунктов в Херсонской области, а также баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Валуйки (ЛНР).

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал происходящее в ДНР и ЛНР результатом деятельности неонацистского режима. По его словам, все попытки, которые предпринимались для того, чтобы решить проблемы мирным путем, оказались безуспешными. Глава государства подчеркнул, что долг России — помочь жителям республик Донбасса.

Москва объявила о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Россией 22 февраля.