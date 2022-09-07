Нефть: негатив, опасения и призрак 2008-го

Фьючерсы на нефть марки WTI опустились в цене ниже уровня 86 долларов за баррель — самого низкого с января. Инвесторы снова обеспокоены перспективами ослабления спроса, вызванного агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики по всему миру и ограничениями, связанными с Covid-19 в Китае — крупнейшем импортере сырья.

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Ожидается, что на заседании в четверг Европейский центральный банк, несмотря на энергетический кризис, резко повысит ставки, а Федеральная резервная система продолжит продвигать свой агрессивный план по искоренению инфляции, пишет Tradingeconomics. Кроме того, на нефть и ряд других активов давят растущий доллар и высокая доходность казначейских облигаций США.

Параллельно с этим в крупных городах Китая были введены новые карантины из-за Covid, грозящие не только самой Поднебесной, но и всему и миру дальнейшим экономическим ущербом и снижением спроса на топливо. И даже неожиданно принятое ранее на этой неделе решение ОПЕК + сократить добычу на 100 тыс. баррелей в день с октября (а Саудовская Аравия дала понять, что картель может пойти в этом отношении и дальше) не смогло остановить быстрое снижение цен на нефть.

Утром в среду, 7 сентября, цены на нефть продолжили снижение, упав за торговую сессию более чем на 1 доллар. Фьючерсы на марку Brent упали на 1,5%, до 91,48 доллара за баррель после снижения на 3% во время предыдущей сессии. Контракт достиг сессионного минимума в 91,35 доллара — самого низкого уровня с 18 февраля. Фьючерсы на West Texas Intermediate подешевели на 1,8%, до 85,33 доллара.

Пессимизм, негатив и немного хорошего

Пессимизм доминировал на рынке нефти и на прошедшей неделе, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Индикаторы деловой и производственной активности в августе начали показывать замедление крупнейших экономик. Статистика из Китая тоже не порадовала: в августе импорт сырой нефти в страну сократился на 21,3% г/г и 9,4% м/м — до 9,54 млн баррелей в сутки или 40,35 млн тонн. С начала нынешнего года по конец августа импорт составил 344,4 млн тонн, что чуть ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

На этом фоне стоимость сорта Brent понизилась до 91,78 долл. за баррель, а цена WTI упала до 85,75. Решение ОПЕК+ о сокращении добычи на 100 тыс. баррелей в сутки с октября 2022 года оказало рынку лишь краткосрочную поддержку, хотя, безусловно, было принято своевременно — с целью нивелировать вероятный избыток поставок. Впрочем, считает эксперт, уместно вспомнить заявления администрации Белого дома о намерениях возобновить закупку нефти в стратегические резервы по достижении ценой уровня в $80 за баррель. Эти действия, полагает Лукичева, могут значительно ограничить дальнейшее падение рынка.

В связи с выходным днем в США в понедельник, данные по запасам будут опубликованы на день позже, в среду и четверг.

Продолжала и продолжает добавлять свою долю негатива и жёсткая денежно-кредитная политика ФРС США, откуда звучат предложения повысить процентную ставку до 4%, что на фоне сужения баланса ФРС способствует выходу спекулятивных инвесторов из товарного рынка. Помимо этого, продолжающееся повышение ставок и сжатие баланса регуляторами развивает рецессию в экономике, а это в свою очередь снижает спрос на нефть и нефтепродукты.

Не отстает и Европа: на этой неделе ожидается заседание ЕЦБ, в ходе которого возможно резкое повышение процентной ставки, способное повлечь за собой дальнейшее замедление экономики стран ЕС.

Таким образом, заключает Оксана Лукичева, рынок нефти в среднесрочной перспективе будет находиться под влиянием негативных факторов, которые могут вернуть цены на уровень долгосрочного растущего тренда — около 75—80 долл. за баррель.

Чем обернется ручное управление ценами

Мировой рынок поставок нефти с конца прошедшей недели находится под одновременным воздействием двух противоположных факторов, указывает, в свою очередь, специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская. С одной стороны, решения стран G7, с другой — решения нефтедобывающего объединения ОПЕК+.

Участницы стран G7, являющиеся преимущественно импортерами нефти, приняли решение установить с декабря предельные цены на поставки российской нефти. Очень занимательное решение, говорит аналитик, ведь теперь им важно, чтобы к нему присоединились Китай и Индия, ставшие одними из ключевых импортеров российской нефти после отказа или сокращения поставок недружественными странами. Но это решение, скорее, может привести в итоге к новому скачку цены, ведь ограничения неизбежно приведут к покупкам энергоносителей, но уже через третьи страны, что приведет к еще большему скачку цен.

В понедельник встреча ОПЕК+ принесла участникам торгов «сюрприз». Вместо продолжения увеличения объемов добычи участники заседания приняли решение сократить ее. Эффект, впрочем, оказался краткосрочным. Стоимость нефти марки Brent поднялась в понедельник на 4,3%, до 97 долл. за баррель, но уже во вторник и среду наблюдалось снижение на 4%, до 91,30 долл. Эффект от сокращения добычи пока не смог переломить нисходящий краткосрочный тренд.

Сегодня на рынок нефти может оказать влияние информация от агентства EIA при Минэнерго США, которое сообщит о динамике запасов в коммерческих резервуарах за прошедшую неделю. Но этот еженедельный отчет обычно оказывает слабое влияние на котировки энергоносителей, поскольку необходим больше для аналитиков, оценивающих потенциальный спрос на нефть и ее производные со стороны промышленности.

Самый сложный вопрос, который сейчас можно задать, — какие перспективы ожидают рынок энергоносителей в ближайшие недели и месяцы? Вполне вероятным Милашевской представляется вариант, при котором сохранится тенденция на снижение биржевой стоимости контрактов на поставку нефти. Связано это с вероятным снижением в первую очередь спроса на энергоносители. Сокращение может произойти за счет закрытия или приостановки работы многих предприятий в Европе, а также сокращения расходов населения на электричество, вырабатываемое преимущественно из нефтепродуктов и природного газа.

Свою долю в волатильность цен на нефть может внести событие, которого мало кто ожидал: крупнейшая в Европе нефтяная компания Equinor предупредила о риске маржин-коллов на сумму 1,5 трлн долл. на торгах энергоносителями. Если такое событие произойдет — из-за возможного повышения процентных ставок ФРС и ЕЦБ, либо аномально сильных морозов в Старом Свете, или из-за отказа властей предоставлять финансирование энергетическим компаниям в виде субсидий — то взаимосвязанная цепочка долговых обязательств может рухнуть.

Справедливо будет сравнить сложившуюся ситуацию с ипотечным кризисом 2007—2008 годов, говорит Милашевская. Тогда из-за невозможности расплатиться по долговым обязательствам и излишней закредитованности произошло сравнимое с обвалом карточного дома крушение крупнейших в США ипотечных агентств и инвестбанков, крупнейшим из которых стал Lehman Brothers.

Говоря простыми словами, если наступит дефолт по обязательствам и перестанет функционировать рынок свободной продажи энергетики в Европе, то цены могут неуправляемо взлететь в разы, а расплачиваться за это будут простые обыватели, поясняет эксперт.

Оценивая перспективы предстоящих дней, Валентина Милашевская ожидает, что нефть марки Brent будут торговаться в диапазоне от 90 до 94,50 долл. за баррель. Падение спроса на черное золото или увеличение поставок на мировой рынок может привести к снижению стоимости в район 78-85 долл. за бочку. Но более реалистичным представляется прогноз с продолжением движения цены в диапазоне от 90 до 100 долл. за баррель до конца года с периодическими взлетами в район 115-120 долл.

