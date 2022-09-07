Nasdaq: седьмой день падения

С 26 августа прошло уже почти две недели, а негативный импульс, данный технологическим акциям «ястребиной» речью председателя ФРС Джерома Пауэлла, все никак не угаснет. Индекс Nasdaq Composite потерял вчера еще 0,74%, зафиксировав тем самым редчайшую серию из семи дней падения подряд.

В прошлый раз подобное было в 2016 году, а вообще за последние десятилетия такие случаи можно пересчитать по пальцам. Они не всегда приходятся на периоды, которые потом вспоминают как серьезнейшие кризисы, и все же семидневные и более длинные серии их обычно не минуют. Аналогичные случались, например, в 2000-м и 2001 году во время взрыва «пузыря доткомов», была одна и в 2008-м по ходу мирового финансового кризиса.

Статья по теме: Обвал, как инструмент денежно-кредитной политики

Кто знает, как именно будут вспоминать наше время через десятилетия, но пока 2022-й имеет шансы остаться в истории первым годом сдувания «суперпузыря», если пользоваться определением легендарного инвестора Джереми Грэнтэма. Он считается экспертом в этой специфической области. Все-таки на его счету предсказания целого ряда подобных схлопываний: Япония 1980 годов, доткомы, ипотечный кризис в нулевых и, само собой, текущее падение.

Статья по теме: Инвесторы хватают деньги и разбегаются с рынков

В последнее время Грэнтэм говорил об опасном и редчайшем сочетании сразу нескольких огромных пузырей в США – в акциях, облигациях и недвижимости. Сейчас, похоже, сдуваются уже все три. Цены на жилье в США в июле снизились впервые с 2012 года, а акции и облигации в целом падают уже не первый месяц. И если Грэнтэм правильно оценивает ситуацию, то этот год запомнится и как начало отнюдь не рядовой рецессии в американской экономике.

Пока, впрочем, рынки готовятся к чему-то менее драматичному, хотя и все равно неприятному. Глава ФРС смог окончательно убедить публику в том, что в борьбе с инфляцией денежно-кредитная политика будет быстро ужесточаться. Это и ударило по чувствительным к ставкам технологическим акциям: Nasdaq упал уже на 12,42% ниже августовского пика и на 28,79% – от исторического максимума.

Но дешевеют и прочие бумаги. Рынок побаивается, что ФРС ошибется с ужесточением политики и пережмет, отправив экономику в рецессию. Сильная экономическая статистика, вроде бы говорящая о том, что шансы на «мягкую посадку» растут, воспринимается им, как свидетельство того, что обнадеженный ею регулятор увлечется.

Так случилось и вчера. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере (ISM Non-Manufacturing PMI) вырос до 56,9 в августе, что стало вторым увеличением подряд после трех месяцев снижения. Аналитики ждали падения до 55. Это была хорошая новость для экономики и плохая – для рынка.

Доходность эталонных 10-летних U.S. Treasury взлетела до 3,365%, вернувшись на уровень середины июня. У 2-летних она подскочила до 3,522%, вновь приблизившись к пику прошлой недели, когда ею был переписан максимум с 2007 года. Срочный рынок немедленно переоценил вероятность подъема ставки на 75 б.п. на ближайшем заседании ФРС. Согласно CME FedWatch Tool, шансы на это выросли до 74% с 57% на предыдущих торгах.

Это способствовало снижению акций – и Dow Jones Industrial Average закрылся падением на 0,55%, а S&P 500 снизился на 0,41%. Доля технологических бумаг в них ниже, чем в Nasdaq, и его серию им повторить не удалось: падали эти индексы только шесть дней из семи последних. Но и они заметно отошли от августовского пика: Dow – на 9,15%, а S&P 500 – на 9,64%.

Тем не менее индексу широкого рынка пока удается закрываться выше сильного уровня поддержки, расположенного в районе 3900 пунктов, хотя вчера он уже и заглядывал ниже. С начала сентября за этой отметкой следят многие.

«Это поле битвы, — говорила вчера CNBC главный инвестиционный директор NewEdge Wealth Кэмерон Доусон. – Мощные сопротивления и поддержки – в таких местах мы обычно видим много борьбы, прежде чем продвинемся выше или ниже. Если удержим 3900 пунктов, это будет бычий сигнал. Он означает, что рынок улавливает некоторые изменения в ликвидности и может устойчиво пойти вверх. Если нет – в игре будет отметка 3600».