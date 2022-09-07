Германия вместе с Европой готовится к отключениям газа и электричества

К профилактическим работам на газопроводе «Северный поток 1» и снижениям поставок газа в Европе за последние полгода уже привыкли. Однако августовско-сентябрьские профилактические работы, в ходе которых в единственной работающей на ГРС «Портовая» турбине обнаружили течь масла, стали, похоже, поворотным моментом в энергетическом кризисе в Европе.

Сейчас европейцам остается довольствоваться и без того сильно сниженными поставками газа по газопроводу «Дружба» через территорию Украины. Но с учетом динамики развития событий на Украине и вокруг нее можно предположить, что скорее рано, чем поздно «Газпром» прекратит и их.

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Европейские политики, особенно, в Берлине уже столько раз предупреждали об отключении континента и Германии от российского газа, от которого они, напомним, сами горячо хотят избавиться, что дальнейшие события давно известны. Больше всего европейцев пугали отключениями газа и электроэнергии как для населения, так и для бизнеса. Похоже, через месяц-другой из разряда теоретических эта угроза перейдет в сферу практики. По крайней мере, главный покупатель российского газа не только в ФРГ, но и во всей Европе газовый гигант Uniper после отключения «Северного потока 1» не исключил возможности веерных или даже полных отключений потребителей от газа и электричества.

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«Мы не можем исключить, что Германии придется прибегнуть к отключениям,- заявил в интервью агентству Reuters глава Uniper Клаус-Дитер Мобах.- Мы знаем, что правительство изо всех сил старается избежать такого развития событий, потому что это может обернуться катастрофой по многим причинам».

Одновременно с предупреждением Uniper сообщил, что не исключает также возможности обращения в суд с иском к «Газпрому», чтобы компенсировать своим акционерам 90-процентное снижение рыночной капитализации компании

Крупнейший химический концерн планеты BASF сейчас очень внимательно следит за газовыми рынками и в случае необходимости готов остановить часть производства. Напомним, 5 сентября цены на газ в Европе выросли на 26%.

К отключениям газа и электроэнергии придется прибегать не только Германии, которая зависела от российского газа больше остальных европейских стран. По крайней мере, крупных. Если зима окажется холодной, к отключениям придется обращаться подавляющему большинству европейских стран. Несмотря на оптимистичные заявления канцлера Шольца о том, что Германия уже хорошо подготовилась к зиме и наполнила подземные хранилища на 85% их вместимости, очевидно, причем, это не скрывают и западные эксперты, что газа в хранилищах, даже наполненных под завязку, до весны не хватит. Так что даже при теплой зиме, но без российского газа без существенного снижения потребления газа ни немцам, ни европейцам не обойтись.

Конечно, все прекрасно понимают, к чему приведут отключения предприятий. Резкое увеличение стоимости «голубого» топлива, потянувшее за собой электроэнергию, уже крайне негативно отразилось на ряде энергоемких секторов промышленности и замедлило темпы восстановления европейской экономики после пандемии. Ожидается, что ВВП еврозоны в этом году вырастет на 2,4%, но в 2023 году темпы роста замедлятся до 1,3%.