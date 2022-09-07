Мантуров заявил, что параллельный импорт в России будет продлен на 2023 год

Глава Минпромторга РФ, вице-премьер Денис Мантуров рассказал о планах по продлению действия механизма параллельного импорта в России на следующий год.

Об этом пишет ТАСС.

«Решение такое подготовлено», — заявил чиновник, отвечая на соответствующий вопрос, заданный журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.

Говоря о формате механизма параллельного импорта, глава Минпромторга уточнил, что он зависит от того, «как будет складываться ситуация с рынком», а также от действий компаний, которые принимают решения о поставках.

«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее о том, что российское правительство намерено продлить применение механизма параллельного импорта наряду с другими антикризисными мерами, заявлял глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

В мае Минпромторг опубликовал перечень из более 50 категорий товаров и брендов, разрешенных для параллельного импорта, предполагающего ввоз в Россию товаров без согласия правообладателей. Механизм начал действовать с начала лета; к середине августа в РФ по этой схеме было импортировано продукции почти на $6,5 млрд.

Изначально планировалось, что схема будет действовать до конца 2022 года. В июле Мантуров призвал отечественных производителей готовиться к тому, что механизм может быть в скором времени отменен в связи с насыщением рынка товарами российского производства.