Производство приправ и специй появится в Москве – Владислав Овчинский

Отечественный производитель приправ и специй инвестирует в первую очередь нового предприятия в Москве 750 млн рублей. Под производство инвестору выделят землю в аренду без торгов, сам проект реализуют в рамках МаИП (Масштабного инвестиционного проекта). Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Производственный комплекс площадью 14,4 тысячи квадратных метров расположится на участке общей площадью 1,2 гектара. Планируемый объем инвестиций в строительство первой очереди объекта составляет 750 миллионов рублей. Производственные мощности предприятия позволят увеличить объем выпускаемой продукции на 25 процентов – до 500 тонн в год. Благодаря реализации проекта в городе появится более 100 новых рабочих мест», – рассказал Овчинский.

Новое производство будет находиться в Молжаниновском районе на севере столицы. На данный момент в городе работают более 200 предприятий пищевой промышленности, добавил глава ведомства. Они производят напитки, хлеб, снеки, сладости, молочную, рыбную и мясную продукцию, а также свежие овощи и многое другое.

Бизнес может получить землю в аренду по ставке один рубль в год. Такая льготная ставка была введена в рамках антикризисных мер поддержки, ее действие распространяется на весь период действия договора. Таким образом, предприниматели могут снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции. На данный момент заключено семь таких договоров.