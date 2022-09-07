Путин обсудит с Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна с Украины в Европу

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос о возможности ограничения вывоза зерна и продовольствия с Украины в Европу, поскольку грузы не попадают в нуждающиеся в них страны.

«Мы сделали все для того, чтобы украинское зерно было вывезено… Мы сделали это вместе с Турцией. Если исключить Турцию как страну-посредника, то практически все зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в страны Евросоюза», — заявил российский лидер на пленарной сессии ВЭФ во Владивостоке.

Глава государства указал на то, что в рамках Всемирной программы продовольствия ООН было загружено лишь два корабля из 87. «И на них было вывезено 60 тысяч тонн продовольствия из 2 млн тонн», — уточнил президент.

По его словам, развивающиеся страны в очередной раз оказались обманутыми, в результате чего мир на самом деле может столкнуться с гуманитарной катастрофой.

«Хочу сказать, что как многие европейские страны в последние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз обманули просто развивающиеся страны и продолжают обманывать», — констатировал Путин. Он подчеркнул, что «при таком подходе» масштаб проблем с продовольствием будет неизбежно расти. «Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и торгового продовольствия по этому маршруту? Я обязательно посоветуюсь на эту тему с президентом Турции, господином Эрдоганом», — сказал президент РФ .

Напомним, этим летом представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов. Контроль за грузами и судами осуществляет созданный в Стамбуле координационный центр. Кроме того, первый вице-премьер Андрей Белоусов и генсек ООН Антониу Гуттериш подписали меморандум о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции сроком на три года.