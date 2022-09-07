Путин толкает нефть и рынки вверх, рецессия — вниз

В начале торговой сессии российский рынок акций очень быстро снизился к отметке 2400 пунктов, которую многие аналитики называют целью коррекции Индекса Мосбиржи. В течение же дня рынок предпринял попытку разворота вверх вслед за подорожавшей нефтью.

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Поводом для отскока котировок нефти от поддержки $92 за баррель стало выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, где он заявил, что Россия не будет поставлять углеводороды на невыгодных условиях в случае установления потолка цен на российское топливо. Андрей Кочетков из «Открытия» отмечает, что на Западе озвучивается предложение о снижении цены на российский газ в пять раз, или до примерно 520 евро за 1000 кубометров, а по нефти лимит предлагается на уровне $44 за баррель.

Вслед за нефтью пошли вверх и акции многий «голубых фишек» — прежде всего «Лукойла» и «Роснефти». Однако страхи рецессии и последующего падения спроса на нефть пересилили. В результате, к окончанию наших торгов нефть упала на 3,5% и ушла под отметку $90 за баррель. С точки зрения технического анализа, велика вероятность спуска котировок в район $86.

Риски падения мировой экономики уже носят не гипотетический, а вполне реальный характер. Ассоциация европейских производителей цветных металлов Eurometaux, в частности, сообщила, что в Европе уже сокращена примерно половина мощностей по производству энергоемких алюминия и цинка. «Во многих энергоемких отраслях в настоящее время нет экономического обоснования для продолжения производства в Европе», — отмечает Eurometaux.

А «Русал» в отчете за 1-е полугодие отметил, что 9 европейских алюминиевых заводов с производственной мощностью 1,63 млн т в год сократили или объявили о сокращении выпуска алюминия на 1 млн т в год с 4-го квартала 2021 г.

Естественно, такая ситуация играет на руку российским металлургам, себестоимость производства продукции которых в разы ниже, чем на Западе. Так, Reuters сообщил, что США увеличили в первом полугодии 2022 г. закупки российского алюминия на 21% в годовом выражении, а Европа — на 13%. На проблемах в европейской алюминиевой отрасли акции «Русала» сегодня выросли сегодня на 0,9%, и практически все аналитики рекомендуют покупать акции этого эмитента.

Пользуется спросом и российский никель, которого в ЕС за первые 6 месяцев года было поставлено на 22% больше, чем годом ранее, а прирост экспорта в Штаты составил целых 70%. Однако бумаги «Норникеля» пока благоприятную мировую конъюнктуру проигнорировали, снизившись сегодня в рамках коррекции на 2,3%.

Лидерами роста стали малоликвидные акции Ашинского металлургического завода, взлетевшие на 19,2%. Сильный рост того или иного «неликвида» в последние дни стал уже обыденностью. Но и последующая их коррекция бывает сильной. Так, сегодня на 9,3% подешевели акции «Русснефти», которые за предыдущие три дня выросли более чем на 40%.

Из ликвидных бумаг ростом на 3,1% завершили день акции «Аэрофлота», где отыгрывалась информация о намерении закупить 339 отечественных самолетов.

На символические 0,07% подорожала «Роснефть», в то время как ее основной конкурент «Лукойл» подешевел на 1,8%.

Акции «НоваТЭК» 1,2-процентным ростом отыграли новость о том, что компания к концу следующего года планирует запустить первую линию проекта «Арктик СПГ 2». Эту бумагу также рекомендуют покупать практически все аналитики.

В целом же Индекс Мосбиржи снизился сегодня на процент и закрылся около отметки 2400 пунктов. Динамика рынка завтра будет зависеть во многом от динамики нефти, но пока, судя по характеру торгов, большинство трейдеров настроены на возобновление роста.

Рубль сегодня укрепился к доллару на 0,73%. Последняя сделка прошла по котировке 60,79 руб. за доллар. Таким образом, вчерашний пробой парой доллар-рубль отметки 61 оказался ложным, и курс российской валюты ушел в привычный для себя диапазон 60-61 руб. за доллар, где он находился большую часть времени с начала августа.