Путин заявил, что доверяет отчету Международного агентства по атомной энергии о ситуации на ЗАЭС

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, сказал, что доверяет представленному накануне, 6 сентября, отчету Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Глава государства уточнил, что агентство находится под давлением США и Евросоюза, поэтому не может прямо заявить, что обстрелы объекта ведутся с украинской территории.

«Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ — ответственная международная организация, и ее руководитель очень профессиональный человек. Они находятся, разумеется, под давлением тех стран, где они работают, в том числе, США, европейских стран и не могут прямо сказать, что обстрелы идут с украинской территории. Но это очевидные вещи», — подчеркнул российский лидер.

Ранее отчет МАГАТЭ прокомментировали в российском Министерстве иностранных дел. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, отсутствие данных по обстрелам ЗАЭС в докладе может объясняться лишь нежеланием видеть реальное положение дел. Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на необходимость дополнительных разъяснений, они уже запрошены у гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

Накануне, 6 сентября, МАГАТЭ опубликовало доклад по результатам визита на Запорожскую АЭС. Агентство призвало прекратить обстрелы станции и ее окрестностей и указало на необходимость установить зону безопасности вокруг объекта. Авторы доклада не уточнили, кто именно регулярно обстреливает ЗАЭС, несмотря на все свидетельства того, что это делают украинские военные.