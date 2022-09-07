Россия навсегда прощается с Boeing и Airbus

Авиационная корпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе новый производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и Sukhoi Superjet New.

Данное начинание стало возможно благодаря поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), выделившего 661 млн рублей из 1 млрд инвестиций, вложенных в создание нового производства.

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«Рубиновые» композиты для крылатых машин

Во вновь открытом заводском корпусе будут выпускать изделия из углеродных композиционных материалов для взлетно-посадочных устройств к отечественным гражданским самолетам, а также композиционные материалы для атомной, нефтегазовой и машиностроительной отраслей промышленности, сообщает пресс-служба ФРП. Благодаря открытию новой производственной площадки общая мощность предприятия увеличилась в 2,3 раза, достигнув 7000 единиц продукции в год.

«Мы давно сотрудничаем с Фондом развития промышленности, — рассказал генеральный директор ПАО АК "Рубин" Игорь Ряпин. — В 2019 году при поддержке ФРП запустили производство гидроприводов и плунжерных насосов для МС-21. Сегодня завод расширяет свое участие в кооперации по импортозамещению элементов этого самолета. В новом корпусе мы будем выпускать тормоза с углеродными фрикционным дисками для МС-21 и SSJ-NEW. Использование композитов повышает надёжность работы и увеличивает ресурс тормозных дисков, сокращает простой самолетов и уменьшает затраты на замену и ремонт тормозов».

Завод АК «Рубин» поставляет композитные тормоза, подшипники и уплотнения для гидроагрегатов к самолетам КБ имени Туполева, Ильюшина и Яковлева. Новое оборудование позволяет выпускать композитные тормоза для самолетов МС-21 и SSJ New, в сборке которых ранее применялись только зарубежные аналоги. При этом изделия подмосковного завода не уступают импортным по износостойкости, обладают высокой термостойкостью, малым весом и высокой стабильностью эксплуатационных характеристик.

Таким образом, есть высокая вероятность, что старая советская авиационная поговорка, гласящая, что «без “Рубина” не летают», в самом ближайшем будущем вернет утерянный после распада СССР и ухода в крутое пике отечественного авиапрома смысл.

Рекордная сделка ОАК и «Аэрофлота»

Между тем, сегодня в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор группы компаний «Аэрофлот» Сергей Александровский и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в присутствии вице-премьера, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова подписали соглашение о намерениях приобретения 339 самолётов российского производства.

Документом предусматривается поставка «Аэрофлоту» на условиях лизинга 210 самолётов МС-21, 89 самолётов SSJ New, а также 40 самолетов Ту-214. Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2030 год. По словам Юрия Слюсаря, стоимость воздушных судов, которые авиаперевозчик получит по договору, превышает один триллион рублей. Руководитель ОАК указал, что данная сделка не имеет прецедентов. По крайней мере, в истории «Аэрофлота», уточнил Сергей Александровский. Подписать первые твердые контракты на поставки лайнеров, которые стартуют в 2023-2025 годах, предполагается в ближайшие 3-3,5 месяца.

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Стоит отметить, что, фигурально выражаясь, рекордную высоту можно будет считать взятой, когда три сотни сделанных в России бортов начнут реально перевозить пассажиров. Но ведь обещание закупить столь значительное число отечественных от носового обтекателя до кончиков стабилизаторов самолетов руководитель национального авиаперевозчика дал в ходе своей недавней встречи непосредственно с президентом страны Владимиром Путиным. Конечно, скептики тогда прокомментировали столь амбициозные планы ехидной поговоркой: «Обещать не значит жениться». Так или иначе, сейчас данные обещания получили вполне материальное подтверждение. Это если еще не свадьба, то уже помолвка.

«Подписываемый в рамках ВЭФ контракт между “Аэрофлотом” и ОАК станет основным для фондирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Государство будет субсидировать закупку импортозамещённых версий воздушных судов, зафиксировав поставочную цену для авиакомпаний, чтобы наши перевозчики не испытывали дополнительной финансовой нагрузки», — прокомментировал соглашение Денис Мантуров.

Boeing и Airbus в РФ поставляться не будут больше никогда

Стоит заметить, что сроки начала серийного производства, а значит — и поставок авиакомпаниям МС-21 и обновленных Суперджетов упираются в импортозамещение. Изначально оба самолета в значительной мере комплектовались продукцией зарубежного авиапрома. Напомним, что «Магистральный самолёт XXI века» проектировался тогда, когда проблем в плане сотрудничества с зарубежными разработчиками различных авиасистем, узлов и агрегатов не было почти никаких. Но в дальнейшем процент отечественных комплектующих «двадцать первого» в связи геополитической конъюнктурой решили постепенно довести с 38 до 100. А SSJ New — это, грубо говоря, не просто модернизированная версия SSJ-100, а изначально полностью импортозамещенный самолет.

Конечно, здесь можно было бы сказать о недальновидности тех топ-менеджеров, которые не сделали ставку на российскую промышленность с самого начала по тем или иным причинам. Однако сейчас эти разговоры не имеют практического смысла. У рулевых авиапрома и авиакомпаний есть возможность исправить положение. Только вот сроки поджимают.

В новой «подсанкционной» экономической реальности для запуска упомянутых ВС в серию необходимо наличие производства полного спектра сертифицированных и как минимум не уступающих западным аналогам отечественных комплектующих. И композитная продукция корпорации «Рубин» в данном контексте является одним из важных звеньев в цепи поставок.

«На смену самолетам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. Флагманом в парке “Аэрофлота” станет именно МС-21 – это гордость нашего авиастроения, в нем использованы инновационные конструкторские решения, которые оценят, уверен, и летчики, и пассажиры. Отмечу, что все самолеты будут поставлены в импортзамещенном виде: с бортовыми системами и агрегатами российского производства», — приводит пресс-служба «Ростеха» комментарий знакового события от главы госкрпорации Сергея Чемезов.

Отметим, что еще 2 августа 2021 года Минпромторг утвердил план мероприятий по импортозамещению в стратегически важной отрасли гражданского авиастроения РФ. Согласно данному документу, доля отечественной продукции к 2024 году должна составить 100% по подавляющему большинству позиций. Остаётся надеяться, что при достаточном финансировании, к которому привлекаются, помимо прочего, средства ФРП и ФНБ, изменений в план вносится не будут. Или будут, но лишь в части сокращения сроков.