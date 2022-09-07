Россияне вывели на зарубежные депозиты более 1 трлн рублей

Депозиты россиян в зарубежных банках в первом полугодии выросли на 1,019 трлн рублей. Больше половины этой суммы (539,7 млрд рублей) пришлось на первый квартал, из них на февраль — 331,6 млрд рублей. Во втором квартале депозиты россиян в банках-нерезидентах пополнились еще на 480,1 млрд рублей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ.

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После февральского рекорда отток капитала в марте уменьшился до 173,8 млрд рублей, в апреле — до 114,4 млрд рублей, в мае — до 99,6 млрд рублей. Таким образом, самый низкий уровень за год был зафиксирован в январе (34,3 млрд рублей).

Согласно статистике регулятора, летом снова был зафиксирован резкий рост переводов за рубеж. В июне депозиты россиян в банках-нерезидентах выросли на 266,1 млрд рублей, что в два с половиной раза больше, чем в мае.

