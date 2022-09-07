Росстат сообщил о снижении доли малоимущих на фоне падения реальных доходов населения

Численность граждан с доходами ниже границы бедности (13,813 тыс. рублей) в II квартале составила 17,6 млн человек или 12,1% жителей России. Это на 3,3 млн человек меньше, чем в I квартале. Количество малоимущих снизилось благодаря росту соцвыплат и увеличению объема оплаты труда, сообщили в Росстате, признав при этом, что в реальном выражении денежные доходы россиян уменьшились.

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«Численность населения с доходами ниже границы бедности в II квартале 2022 года составила 17,6 млн человек или 12,1% жителей страны. По сравнению с II кварталом 2021 года доля малоимущего населения сократилась на 0,4 п.п., с 18,2 млн человек до 17,6 млн человек. По сравнению с I кварталом 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,2 п.п., или на 3,3 млн человек», — сообщили в Росстате.

По данным федеральной службы статистики, на снижение численности малоимущего населения повлиял рост социальных выплат. Во втором квартале объем выплат составил 4 трлн 111,2 млрд рублей, или 21,2% в структуре доходов населения, увеличившись на 948,4 млрд рублей по сравнению с I кварталом. По сравнению с II кварталом 2021 года доля соцвыплат выросла на 0,9% (с 20,3%), увеличившись в денежном выражении на 700 млрд рублей.

Кроме того, снижению численности малоимущих, по мнению госстатистики, способствовало увеличение объемов оплаты труда наемных работников — до 10,94 трлн рублей. По сравнению с I кварталом этот показатель вырос на 0,5 трлн рублей, по сравнению с II кварталом 2021 года — на 1,1 трлн рублей.

Денежные доходы населения за второй квартал, по данным Росстата, выросли на 22,5% и на 14,7% в годовом выражении и достигли 19,4 трлн рублей. Среднедушевые номинальные доходы увеличились до 44 374 рублей, средняя номинальная начисленная зарплата — до 63 784 рублей.

«Однако значительный рост номинальных доходов населения сопровождался всплеском инфляции – (+)17% по отношению к II кварталу 2021 года и (+)7% по отношению к I кварталу 2022 года. Это привело к тому, что в реальном выражении денежные доходы населения по сравнению с II кварталом 2021 года снизились на 1,9 п.п.», — отметили в Росстате.

