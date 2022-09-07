Рынок акций двигается вниз, глядя вверх

Утро среды вновь не особо радует инвесторов. В ходе азиатских торгов не только восточные биржевые индексы закрылись снижением, но и основные сырьевые активы подешевели.

Наибольшее опасение вызывает нефть, которая пытается удержаться выше поддержки на уровне $92 за баррель — эта отметка неоднократно разворачивала котировки вверх. Особых причин для дальнейшего снижения «черного золота» нет. Да, на рынке присутствуют опасения сокращения потребления энергоресурсов из-за очередных ковидных ограничений в Китае, падения европейской экономики и высокого уровня запасов газа в ЕС. Но все это слабые поводы для пробоя нефтью вниз столь мощной поддержки.

Но если все же уровень $92 за баррель не устоит, то цена на нефть рискует довольно быстро уйти в район следующей поддержки, которая располагается в районе $85—87 за баррель.

На таком негативном внешнем фоне российский рынок акций на открытии торгов продолжил вчерашнее снижение. В течение первого получаса Индекс Мосбиржи ушел к отметке 2400 пунктов, которую ранее очень многие аналитики называли целью коррекции. После этого рынок стабилизировался и даже начались робкие покупки — прежде всего акций ВТБ, Сбера и черных металлургов, которые обещают усилиться при появлении драйверов роста.

Чуть хуже рынка выглядят акции нефтяных компаний из-за дешевеющей нефти.

В числе лидеров роста акции «Аэрофлота», прибавляющие свыше 4%. Драйвером покупок здесь выступает новость о подписании соглашения о намерениях приобрести 339 российских самолетов на сумму более 1 трлн руб. Таким образом, в ближайшие годы авиакомпания может решить проблему парка самолетов для обеспечения внутренних авиаперевозок, хотя выполнение на российских лайнерах рейсов за рубеж остается под вопросом. Вопросы вызывает и срок, в течение которого авиакомпания сможет отбить затраты на обновление авиапарка.

В лидерах снижения — акции «Русснефти», выросшие за последние 3 дня более чем на 40%. Никаких поводов для столь бурного роста далеко не самой ликвидной бумаги не было, поэтому и коррекция в них может быть сильной.

В целом же аналитики не ждут дальнейшего снижения рынка акций и не рекомендуют открывать короткие позиции. Алексей Антонов из «Алора» отмечает, в частности: «Газпром» падать сильно не может из-за его более чем 20-процентной дивидендной доходности. От «Лукойла» и «Роснефти» в любую минуту можно ждать решения о выплате промежуточных дивидендов. Глава Сбера Герман Греф заявил о том, что банк вышел «на прибыльный трек» и ожидает положительного финансового результата за второе полугодие. Металлурги нисходящую волну завершили и в любой момент могут броситься догонять ушедший вперед рынок.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка не исключает, что сегодня лучше рынка могут выглядеть бумаги тех компаний, которые, по данным МосБиржи, включены в список стратегических, и которыми нерезиденты пока не смогут торговать. Это акции «Аэрофлота», АЛРОСА, ФСК, Совкомфлота, «Газпрома», Роснефти, Транснефти и ВТБ.

Действительно, вчера основные продажи российских акций прошли после появления новости о допуске дружественных нерезидентов к торгам с 12 сентября. Но этой категории инвесторов запрещено продавать «стратегические» акции.

Курс российской валюты занял выжидательную позицию, оставаясь в районе вчерашнего закрытия. Таким образом, пока рано говорить о выходе пары доллар-рубль из месячной консолидации и начале умеренной девальвации. Впрочем, очень часто рубль дешевеет в последние пару часов торгов. Но сегодня поводов для значимого обесценивания курса российской валюты пока нет.

