Эстония, Латвия и Литва почти полностью закрыли границы для россиян с шенгенскими визами

Балтийские страны ограничивают въезд граждан России с шенгенскими визами, сообщает Politico, ссылаясь на министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. Он сообщил, что «в принципе» было достигнуто совместное заявление по итогам встречи глав МИД восьми северных и балтийских государств, главный смысл которого заключается в ограничении транзита граждан России с шенгенскими визами по территории балтийских стран через границы с Россией и Белоруссией.

«В последние пару месяцев число пересечений границы российскими гражданами, имеющими шенгенские визы, резко выросло,- сообщил Эдгар Ринкевич.- Эта проблема стала вопросом безопасности (наших стран). В ней также имеются моральный и политический подтексты».

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Границы с Балтией закрывают не для всех россиян. Исключения сделаны для тех, кто пересекает границу по гуманитарным причинам или для воссоединения с семьей, а также водителей грузовиков и дипломатов. Подробности будут объявлены в ближайшие дни.

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Окончательные решения будут приняты, по словам главного латвийского дипломата, на национальном уровне и вступят в силу одновременно. Ринкевич также добавил, что это произойдет в течение 10 ближайших дней.

Финляндия снизила количество удовлетворяемых заявок на получение виз россиянами всего лишь до 10%, но при этом Хельсинки не будет, по крайней мере, пока ограничивать въезд в страну российских граждан с шенгенскими визами. В Хельсинки решили дождаться решения по этому вопросу на общеевропейском уровне.

«Мы также ждем, что (Евро)Комиссия разработает рекомендации на европейском уровне, потому что, к сожалению, Финляндия и Хельсинки стали транзитным центром для людей, которые затем направляются, в Грецию, Испанию или скажем, Италию,- сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. - Очень важно, чтобы эта проблема решалась на общеевропейском уровне».

Решение балтийских стран о фактическом закрытии границ для россиян было принято на следующий день после того, как Еврокомиссия официально поддержала предложение временно приостановить действие соглашения Евросоюза с Москвой по визам от 2007 года в ответ на события на Украине.

Решение по визам было принято после жарких споров. Его поддержали далеко не все европейцы. Страны Балтии, Финляндия и Чехия выступали за полный запрет российским гражданам на поездки в Европу, как того требовали в Киеве. Другие же европейские страны во главе с Германией и канцлером ФРГ Олафом Шольцем выступали против такого шага. Свое мнение он подтвердил тем, что такой запрет не даст въехать на территорию Евросоюза российским диссидентам и тем россиянам, кто выступает против СВО на Украине.