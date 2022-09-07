«Соллерс» представит собственный бренд автомобилей для запуска новых проектов

Гендиректор группы «Соллерс Авто» Николай Соболев сообщил, что компания готовится запустить новый собственный автомобильный бренд.

Об этом пишет РБК.

«Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, это был УАЗ. На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд "Соллерс"», — заявил Соболев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава компании рассчитывает, что в скором времени автопроизводитель сможет объявить о первых проектах, локализованных под таким брендом.

Он отметил, что «Соллерс Авто» планирует строить стратегию «на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям», передает агентство.

В ходе дискуссии «Автопром: новый импульс», прошедшей в рамках ВЭФ, гендиректор «Соллерс Авто» подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо сотрудничество между всеми автопроизводителями, также нужно внедрять собственные разработки, сообщает пресс-служба форума.

В первом полугодии 2022 года «Соллерс Авто» получила выручку в размере 26,2 млрд руб. против 36,8 млрд годом ранее, указывается на сайте компании. Уточняется, что снижение объемов выручки связано с приостановкой производства и продаж автомобилей Ford Transit. При этом предприятию удалось сохранить положительный показатель EBITDA — 1,6 млрд руб.

Главным активом «Соллерс Авто» выступает «Ульяновский автомобильный завод» (УАЗ). Также у компании СП c Ford, Isuzu и Mazda. Кроме того, в концерн входит «Заволжский моторный завод». «Соллерс Авто» располагает инжиниринговым центром полного цикла «Соллерс Инжиниринг».

В июне владелец «Соллерс Груп» Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю (76,7%) акций «Соллерс Авто» компании «Альтер Инвест». Отмечается, что капитализация «Соллерс Авто» на Мосбирже в тот день составляла 5,8 млрд руб. — таким образом, пакет Швецова был на уровне 4,5 млрд руб. «Альтер Инвест» зарегистрирована 17 июня в подмосковных Химках, его главой является Николай Соболев.

Сообщалось, что новые владельцы автоконцерна намерены развивать имеющиеся активы, однако формат СП планируется заменить на другие варианты взаимодействия, в том числе с китайскими производителями.