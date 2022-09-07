Страховщики потерпели убытки из-за инвестиционной деятельности

В первом полугодии прибыль страховых компаний сократилась на 62% по сравнению с январем-июнем прошлого года. Во втором квартале был зафиксирован убыток из-за отрицательной переоценки валютных активов на фоне укрепления рубля, следует из «Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В II квартале 2022 г. объем страхового рынка сократился на 5,6% г/г, до 410 млрд рублей. Максимальное снижение взносов произошло в сегменте ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и кредитном страховании жизни и здоровья из‑за просадки кредитной активности и падения спроса на альтернативные депозитам финансовые инструменты после резкого роста процентных ставок, а также частичного перетока средств клиентов из сегмента ИСЖ в НСЖ (накопительное страхование жизни). Просадку страхового рынка смягчил рост взносов по автострахованию и ДМС», — говорится в обзоре.

По данным ЦБ, в первом полугодии прибыль российских страховщиков упала на 62% г/г, до 46,1 млрд рублей, при этом во втором квартале страховщики получили убытки «из‑за отрицательного результата инвестиционной деятельности». По итогам всего полугодия их убытки от этого вида деятельности составили 130,8 млрд рублей по причине «отрицательной переоценки валютных активов на фоне укрепления рубля».

Рентабельность капитала страховых компаний в первом полугодии составила 17,4%, а рентабельность активов – 4%.

