ЦБ назвал факторы, повышающие инфляционное давление

В июле – августе экономическая активность в России несколько оживилась при сохранении высокой неоднородности и неустойчивости в динамике разных отраслей. При этом действие разовых дезинфляционных факторов, прежде всего ранее произошедшего укрепления рубля, ослабевает. Одновременно растет потребительская активность, в том числе за счет ожившего кредитования, все более значительный вклад в совокупный спрос вносит бюджет. Следствием этих тенденций станет постепенное усиление инфляционного давления в экономике, говорится в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды».

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«Произошедшее укрепление рубля по-прежнему создает дезинфляционное давление на многих сегментах рынка, в том числе потребительского. Вместе с тем с июля устойчиво растет доля товаров и услуг, текущие темпы роста цен на которые превышают 4%. Одновременно уменьшается доля товаров и услуг, цены на которые снижаются. Вероятно, эти тенденции сохранятся, учитывая происходящее снижение нормы сбережений (в том числе в результате оживления потребительского кредитования) и все более выраженный стимулирующий характер бюджетной политики», — считают аналитики Центробанка.

В ЦБ также отметили, что баланс рисков в среднесрочной перспективе по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. А ускорение роста денежной массы до максимального уровня с 2012 года (19,3% г/г в июле) на фоне оживления кредитования и дефицита бюджета, финансируемого за счет остатков бюджетных средств и инвестирования средств ФНБ, при сохраняющихся ограничениях на стороне предложения – один из основных факторов риска ускорения роста цен, предупредили в ЦБ.

«Более того, по мере снижения ставок по депозитам снова начала расти ликвидная часть денежной массы – переводные депозиты. Двузначный рост рублевых денежных агрегатов при ожидаемом снижении экономики в 2022 году сигнализирует о рисках увеличения монетарной составляющей инфляции, то есть рисках повышения устойчивого инфляционного давления», — резюмировали в Банке России.

