Глава Uniper: худшее для Европы еще впереди

Uniper, одна из крупнейших энергетических компаний Германии, призывает немцев готовиться к трудным временам. Главные неприятности, считают в крупнейшем импортере российского газа в ФРГ и всей Европе, который сильно пострадал от снижения его поставок, придут зимой.

«Я уже не раз говорил об этом в этом году, - заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью CNBC.- (Сейчас) Хочу донести и до политиков: основные неприятности ждут впереди».