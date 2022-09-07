Глава Uniper: худшее для Европы еще впереди

Uniper, одна из крупнейших энергетических компаний Германии, призывает немцев готовиться к трудным временам. Главные неприятности, считают в крупнейшем импортере российского газа в ФРГ и всей Европе, который сильно пострадал от снижения его поставок, придут зимой.
«Я уже не раз говорил об этом в этом году, - заявил глава Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью CNBC.- (Сейчас) Хочу донести и до политиков: основные неприятности ждут впереди».
Сейчас цены на рынке, напомнил Маубах, в 20 раз выше, чем были два года назад. Поэтому он считает, что необходимо открытое обсуждение той ответственности, которая сейчас лежит на каждом немце.
Правительство ФРГ выдало в июле Uniper кредит в размере 15 млрд евро, но сейчас положение компании значительно ухудшилось. Утром 6 сентября акции Uniper опустились на 3,5%. Всего же в текущем году они подешевели на 88%!
Отвечая на вопрос о перспективах дальнейшем сотрудничестве с «Газпромом» после нормализации ситуации на Украине, Клау-Дитер Маубах отметил, что отношения с российским газовым гигантом сейчас находится в том же состоянии, в каком они находились в семидесятые годы прошлого века, т.е. в очень плохом. По его словам, сотрудничество с российским энергогигантом закончено. «Не думаю, что отношения можно перезапустить через несколько недель, месяцев или лет. Поэтому мы сейчас изо всех сил и ищем альтернативу российскому газу», - заявил глава Uniper.