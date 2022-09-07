В России стартовало серийное производство частей ракеты-носителя «Ангара»

В России началось серийное изготовление составных частей ракет семейства «Ангара».

Об этом в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный конструктор входящего в Центр Хруничева (госкорпорация «Роскосмос») конструкторского бюро «Салют» Сергей Кузнецов, передает ТАСС.

«Серийное изготовление ракет уже началось. Сдаваться ракета будет позднее, учитывая цикл производства, а составные части уже в изготовлении», — заявил Кузнецов.

По его словам, планы по запуску серийного производства «Ангары» связаны с завершением инвестиционной программы. Полноценное серийное производство «Ангары» в ПО «Полет» в Омске начнется, предположительно, в 2024 году, уточнил специалист.

Для налаживания на «Полете» серийного производства ракет-носителей «Ангара» Центр имени М. В. Хруничева планирует реконструировать до конца ноября 2024 года три промышленных корпуса предприятия.

Центр Хруничева и компания «Русатом Оверсиз» подписали на ВЭФ-2022 соглашение о намерениях сотрудничества в области водородной энергетики, сообщает тем временем пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Соглашение предусматривает строительство водородного полигона, систем хранения и транспортирования для организации цепочки поставок водорода конечным потребителям, в том числе на космодром Восточный», — указыается в пресс-релизе.

Уточняется, что водород на космодроме потребуется для заправки разрабатываемого Центром Хруничева кислородно-водородного разгонного блока, который значительно повысит энергетические возможности ракет «Ангара», а также для перспектив развития ракет семейства «Ангара».