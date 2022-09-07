В России запустили первый в мире сухопутный зерновой терминал полного цикла

На Восточном экономическом форуме при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия Забайкальского Зернового терминала (ЗЗТ).

Об этом сообщает пресс-служба форума.

Это первый в мире и самый мощный на сегодняшний день в России специализированный зерновой железнодорожный терминал. Его пропускная способность достигает 8 млн тонн зерна в год. Проект должен решить проблему разноколейности железнодорожных путей между Россией и Китаем.

«Запуск терминала снимет инфраструктурные ограничения по доступу отечественных (в первую очередь, дальневосточных и сибирских) производителей и экспортеров на крупнейший в мире рынок Китая, а также простимулирует рост производства в данных регионах», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что терминал Забайкальск — Маньчжурия обладает серьезными преимуществами: доставка продовольствия до любой точки в Китае составит около двух-трех недель, в то время как доставка морем занимает три месяца.

ЗЗТ входит в группу компаний «Новый Сухопутный Зерновой Коридор», которая осуществляет реализацию одноименной программы, поддержанной президентом РФ, правительством и Евразийской Экономической комиссией.

Как сообщается на сайте ЗЗТ, максимальный суточный объем перевалки сыпучих зерновых грузов на терминале составляет 25 тыс. тонн. Номенклатура допустимых к перевалке грузов — пшеница, ячмень, овес, рожь, кукуруза, соя, горох, а также семена подсолнечника, рапса и льна. Терминал может принимать «полные ж/д составы» (до 71 условного вагона) колеи 1520 мм и отправлять до 82 вагонов составов колеи 1435 мм. Производительность транспортного оборудования элеватора — до 1200 тонн в час.

С января по июль текущего года товарооборот между Россией и КНР составил $97,7 млрд; импорт Китая из РФ вырос на 50%. За первые восемь месяцев 2022 года товарооборот между двумя странами увеличился на 31,4%, превысив $117 млрд.

На прошлой неделе «Эксперт» писал, что большой урожай в РФ при слабом экспорте обрушил цены на зерно внутри страны. После аномально высоких мировых цен на пшеницу в начале 2022 года в августе цена на нее опустилась до катастрофических для аграриев значений. Экспортные цены сейчас даже ниже, чем в августе прошлого года; их сбивают в том числе поступления дешевого зерна с Украины. Без срочной и тонкой настройки рыночных ограничений это грозит затовариванием, потерей части урожая и разорением мелких сельхозпроизводителей.

Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что вывозимое с Украины в Европу зерно не попадает в нуждающиеся в нем беднейшие страны. Российский лидер намерен обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность ограничения вывоза зерна из украинских портов.