Европейским энергетическим компаниям угрожает маржин-колл на полтора триллиона долларов

Европа сейчас столкнулась с новым кризисом, схожим с тем, что привел 14 лет назад к краху американский банк Lehman Brothers и спровоцировал начало мирового финансового кризиса. Только виновниками европейского финансового кризиса будут не банки, а энергетические компании. У европейских энергетиков быстро исчезает ликвидность. В результате им угрожает маржин-колл на деривативном рынке в размере 1,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg. Многим энергетическим компаниям понадобится финансовая помощь правительств. Можно не сомневаться в том, что они ее получат, потому что ни один политик в здравом уме не захочет получить накануне или в разгар тяжелой зимы банкротства энергетических компаний.

По словам старшего вице-президента по газу и энергии норвежского энергетического гиганта Equinor Хельге Хаугане, размер маржин колла наверняка занижен.