Европейским энергетическим компаниям угрожает маржин-колл на полтора триллиона долларов

Европа сейчас столкнулась с новым кризисом, схожим с тем, что привел 14 лет назад к краху американский банк Lehman Brothers и спровоцировал начало мирового финансового кризиса. Только виновниками европейского финансового кризиса будут не банки, а энергетические компании. У европейских энергетиков быстро исчезает ликвидность. В результате им угрожает маржин-колл на деривативном рынке в размере 1,5 трлн долларов, сообщает Bloomberg. Многим энергетическим компаниям понадобится финансовая помощь правительств. Можно не сомневаться в том, что они ее получат, потому что ни один политик в здравом уме не захочет получить накануне или в разгар тяжелой зимы банкротства энергетических компаний.
По словам старшего вице-президента по газу и энергии норвежского энергетического гиганта Equinor Хельге Хаугане, размер маржин колла наверняка занижен.
«Если компаниям требуется пополнить свои счета на такую сумму,- приводит Bloomberg слова Хаугане,- то это значит, что ликвидность на рынке иссякает. Очевидно, что такая ситуация чревата крупными неприятностями для этого сектора газовых рынков».
Некоторые европейские страны решили не дожидаться кризиса и объявили о программах помощи своим энергетическим компаниям, чтобы предотвратить коллапс рынков энергетических деривативов. Пионерами в деле спасения энергетиков стали в прошлые выходные правительства Финляндии и Швеции. Они намерены поддержать финские и шведские энергетические компании, торгующие на рынках энергетических деривативов.
«На энергетическом рынке возникла опасная ситуация, схожая с крахом банка Lehman Brothers»,- прокомментировал энергетический кризис в Европе в интервью Reuters министр экономики Финляндии Мика Линтила.
Кризис усилился 2 сентября, когда «Газпром» объявил об отключении газопровода «Северный поток 1» на неопределенный срок и объяснил это решение течью масла в единственной работающей турбине на ГРС «Портовая». Москва заявила, что в прекращении поставок газа виноваты европейские санкции против России, а Брюссель с Берлином в очередной раз обвинили Москву в использовании энергоносителей в качестве оружия и назвал «Газпром» ненадежным партнером.
В заявлении финского правительства говорится, что предлагаемая Хельсинки схема оказания помощи является последней попыткой избежать банкротства энергетических компаний. Предполагается, что финский Минфин откроет для энергетических компаний кредитную линию в размере 10 млрд евро.
Правительство Швеции будет предлагать гарантии по кредитам крупным производителям электроэнергии в королевстве, торгующим на рынке энергетических деривативов. Общий размер залога на рынке за лето вырос, по данным правительства, почти втрое, с 70 млрд шведских крон (ок. 6,5 млрд долларов США) до 180 млрд крон.
«Цель этих мер состоит в предотвращении резкого снижения ликвидности, которое угрожает распространиться и на другие области финансовой системы»,- говорится в заявлении Министерства финансов Швеции.