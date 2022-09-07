Закат Запада и восход Востока

Несмотря на то, что экономическая тематика заложена в самом названии Восточного экономического форума, пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина не дала ее зрителям забыть, что политика, как говорил Ленин, — это «концентрированное выражение экономики». И именно «близорукие и авантюрные» политические соображения стран запада — корень их нынешних экономических проблем.

«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею ввиду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле. Собственно говоря, ничего необычного вэтом нет, это политика, которая проводится “коллективным Западом” на протяжении десятилетий, — заявил российский лидер, — Катализатором этих процессов стало ускользающее доминирование Соединённых Штатов Америки в глобальной экономике иполитике, а также упрямое нежелание или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты».

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Владимир Путин отметил, что еще весной иностранные корпорации «наперегонки» бежали из России, опасаясь, что наша страна пострадает больше других. «Но сейчас мы видим, как одно за другим закрываются производства и рабочие места в самой Европе. И одна из ключевых причин — это, конечно, разрыв деловых связей с Россией», — заявил президент, пояснив, что власти ЕС фактически лишают европейские предприятия доступного сырья, энергоресурсов и рынков сбыта, тем самым снижая их конкурентоспособность.

«Так, достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту— приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединённых Штатов в мировых делах», — резюмировал российский лидер.

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Пусть мерзнут, как в сказке

Иное дело — Азиатско-тихоокеанский регион. Там, по мнению Владимира Путина, находятся по-настоящему динамичные и перспективные государства. «Его страны стали новыми центрами экономического итехнологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств», — подчеркнул президент.

Именно восточный вектор Владимир Путин и задал. Президент отметил, что уже договорился с китайскими партнерами о переходе на рубль и юань «Газпром» — в пропорции 50/50.

Путин подчеркнул, что контрактные обязательства Россия готова выполнять в полном объеме, однако подчиняться давлению и идти на невыгодные условия она не намерена. В таком случае Москва от поставок энергоресурсов будет отказываться: «Но, если нам кто-то попытается что-то навязать — хочу отметить, те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю, — пусть задумаются <...>. И нам остается только одно — как в известной русской сказке приговаривать: “Мерзни, мерзни, волчий хвост”». Так что свои евро западным странам лучше приберечь на растопку.

Позже, на встрече с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун Эрдэнэ Владимир Путин также сообщил, что «Росннефть» достигла конкретных договоренностей с Улан-Батором о строительстве через Монголию нефтепровода в Китай.

А еще в восточном направлении протянутся новые дороги, будут отправляться все новые железнодорожные составы. В морских портах Дальнего Востока уже царит невероятный ажиотаж.

«Здесь, в дальневосточных портах, сейчас настоящий логистический бум. Объемы перевалки грузов, обработки контейнеров таковы, что специалисты работают без перерыва на выходные, днём и ночью. Словом, как бы ни хотелось кому-то изолировать Россию, сделать это, как мы и всегда об этом говорили, невозможно. Достаточно просто посмотреть на карту. Используя наши естественные конкурентные преимущества, мы продолжим наращивать свой транспортный потенциал, расширять сеть автомобильных и железных дорог, строить новые подходы к морским терминалам и увеличивать их мощность», — подробно описал Владимир Путин недалекое транспортное будущее самого отдаленного региона страны.

По мнению начальника аналитических исследований ИКСИ Сергея Заверского, другого курса и быть не может — расширение транспортной инфраструктуры в восточном направлении не просто оправдано — по сути, это один из немногих шагов, которые критически важны для реализации. Ведь страны Азии являются лидерами по темпам роста в мировой экономике и будут оставаться ими еще довольно долго.

Впрочем, другие стороны света тоже не забыты. Президент отметил, что развивать будут и транспортный коридор «Север-Юг», и порты Черноморско-Азовского бассейна. Это, по словам Владимира Путина, откроет новые возможности для выхода российских компаний на рынки Ирана, Индии, стран Ближнего Востока, Африки.

Еще одна транспортная линия, на которой будет горячо даже в самые экстремальные морозы — Северный морской путь. Президент подчеркнул, что это артерия национального и глобального международного значения, причем с круглогодичной навигацией. Он напомнил, что на развитие СМП, согласно плану Правительства, до 2035 года планируют направить 1,8 трлн рублей из разных источников.

Впрочем, эти инвестиции должны окупиться сторицей. Ведь по словам экспертов, в развитии и, главное, круглогодичной (!) эксплуатации Севморпути заинтересованы очень многие.

«Это и страны Европейского союза, Япония, Корея. Однако их интерес тесно связан с развитием Арктики и ее природных ресурсов. Но для Китая развитие СПМ представляет особую важность, поскольку дает возможность развития нового — более быстрого, безопасного и дешевого - транспортного маршрута поставок своих товаров в Европу и обратно», — говорит к.э.н., эксперт экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

Кроме того, все больший интерес к СМП проявляют страны Центральной Азии, и, в частности, Казахстан. Так как северный маршрут позволит этой стране, находясь в центре евразийского континента, иметь доступ к морским перевозкам.

Стоит отметить, что в связи с ростом товарооборота между ЕС и Китаем, Россией и Китаем, загруженность Транссиба значительно увеличилась. И развитие Северного морского пути приобретает все большую актуальность. Причем текущая геополитическая ситуация, как отмечает Егорычева, на это не влияет, так как главные «юзеры» СМП — Россия и Китай. И их сотрудничество в развитии ледовой магистрали только усиливается.

Однако, как отмечает Сергей Заверский, на развитие транспортной составляющей нужно смотреть гораздо шире, не ограничиваясь сугубо материальными объектами.

«Критически важным является развитие в более широком смысле, что будет касаться не только стимулирования железнодорожных, морских контейнерных перевозок, портовой инфраструктуры и строительства новых погранпереходов, но и упрощения таможенных процедур, включая развитие электронного документооборота и т.д. Больше того, важно сразу продумывать возможности экспорта уже не только сырья, но и продукции переработки, для чего необходимо создавать благоприятные условия, стимулы для работы совместных предприятий, в рамках которых может быть в том числе осуществлен импорт необходимых технологий», — пояснил Заверский.

ПроТОРить дорогу на восток

Безусловно, не нефтегазом единым живет Россия в целом и Дальний Восток в особенности. Владимир Путин отметил, что экономика региона должна расти вместе с экономиками АТР. Там уже прошли обкатку уникальные для нашей страны налоговые, административные и таможенные преференции и с их помощью «реализуются знаковые — даже помировым меркам знаковые — проекты втаких областях, как газохимия и судостроение, биотехнологии и чистая энергетика». По словам президента, Москва будет и дальше стимулировать «опережающее развитие дальневосточных регионов», в том числе, через донастройку механизма территорий опережающего развития.

По словам заместителя начальника аналитических исследований ИКСИ Веры Кононовой, ТОРы, которые начали в 2015 году создавать на Дальнем Востоке, а потом и в моногородах в других регионах, зарекомендовали себя как достаточно перспективный механизм развития бизнеса. По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в 2015-2021 гг. в 23 действующих ТОР было профинансировано 1625,8 млрд. руб. инвестиций и создано 51997 рабочих мест.

«По сути, на ТОР приходится сейчас наибольшая часть осуществленных инвестиций и фактически созданных рабочих мест среди всех новых механизмов территориального развития (в числе которых также территории Свободного порта Владивосток, специальные административные районы (САР), а также территории Арктической зоны РФ). Привлекательность этого механизма развития для бизнеса связана не только с предоставляемыми стимулами по налогам и страховым взносам и режимом свободной таможенной зоны, но и с обеспечением доступа к инфраструктуре, необходимой для инвестиционного проекта», — поясняет аналитик.

Однако стоит учитывать, что заявленные планы резидентов ТОР пока реализованы далеко не полностью. Например, по итогам 2021 г. суммарный объем заявленных инвестиций составлял более 4,5 трлн руб., то есть фактические вложения составили только 35,6% от плана. И из 562 заявленных проектов было введено только 162.

«Среди причин такого положения дел — сложности с привлечением финансирования для инвесторов, а также изменения на рынках, которые в ряде случаев требуют пересмотра проектов», — поясняет Кононова.

По мнению эксперта, в текущих условиях следовало бы расширить «географию» применения ТОР, что дало бы возможности стимулирования инвестиций не только в моногородах, но и за их пределами. Например, новые ТОР можно было бы организовать в регионах Сибири, которые территориально и экономически близки к Дальнему Востоку, и имеют значительный потенциал по развитию новых производств. Целесообразно также расширять границы действующих ТОР по мере появления новых резидентов, тем более что в последнее время уже появились прецеденты таких решений.

Время колоссальных возможностей

«Разумное использование сильных сторон и конкурентных преимуществ государств АТР, созидательное партнёрство откроют нашим народам новые колоссальные возможности. Мы готовы к совместной работе во имя успешного будущего и благодарны нашим партнерам за то, что они принимают участие в этой работе», — так Владимир Путин резюмировал основную часть своего выступления, еще раз напомнив всем заинтересованным лицам, в какую сторону теперь смотрит Россия.

По мнению экспертов, потенциал российско-азиатского партнерства действительно велик. Только с Китаем наша страна нарастила товарооборот за 8 месяцев этого года на 31,4%. При этом китайский экспорт в РФ вырос на 8,5% до $44,26 млрд, а импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 50,7%, до $72,95 млрд. По данным Министерства торговли и промышленности Индии, товарооборот России и Индии вырос за 8 месяцев 2022 года более чем на 60%.

Однако важно понять, что мы хотим и готовы покупать в АТР и чего там ждут от нас? Нужны ли азиатам те же продукты наших ТОРов?

«Основными статьями импорта из стран Азии становятся не потребительские товары, а электрооборудование, химикаты и фармацевтические субстанции, машины и оборудование, запасные части, т.е. то, в чем из-за санкционных ограничений стал возникать дефицит на российском рынке, — рассказал “Эксперту” доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин, — Основными же экспортными товарами из России являются нефть, газ, которые становятся большим дефицитом в мире, так как благодаря чрезмерному увлечению “зеленой повесткой” инвестиции в традиционную энергетику существенно сокращались последние годы, вследствие чего быстро нарастить объем добычи энергоресурсов становится невозможным».

Кроме того, Россия — поставщик минеральных удобрений, на рынке которых, в связи с закрытием крупнейших европейских производителей, возник существенный дефицит и рост цен. А в рамках грядущего продовольственного кризиса возрастает роль нашей страны и в поставках продовольствия.

«Еще одним жизненно важным, в условиях внешнеполитического обострения, направлением российского экспорта является вооружение и военная техника. Россия является на данный момент вторым после США экспортером вооружений и первым для Индии, КНР и других стран Азии», — добавляет Зайнуллин.

Кроме того, в числе перспективных направлений российского экспорта — атомная энергетика: в то время как в Европе закрываются АЭС, Росатом строит и обслуживает АЭС в КНР, Вьетнаме, Турции, Иране, приняты ключевые решения о строительстве новых АЭС по российским проектам в Иордании, Бангладеш и Казахстане.

Список того, что мы можем продавать, получается довольно обширный. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что определенный стимул для развития действительно новых технологий при таком запросе может получить разве что атомная сфера. Поломать голову придется если не над реакторами, то как минимум, над новым, российского производства, программным обеспечением. Однако это крайне узкая ниша, так что реальным драйвером отечественного технологического и уж тем более инновационного сектора, мирный атом стать не может. С вооружением ситуация не лучше — да, загрузку получит немало предприятий, только к частному бизнесу, что в ТОРах, что не в ТОРах, это тоже не имеет никакого отношения.

Важно, чтобы сотрудничество со странами АТР не повторило старую парадигму, когда мы будем какое-то время процветать на продукции первого передела, как делали это и в прошлом, а другие страны, с использованием этой же продукции, будут, собственно, развиваться. Обладая теперь, по факту, большей финансово-экономической и технологической самостоятельностью, Россия вправе претендовать на большее.