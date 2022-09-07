В МИД РФ прокомментировали доклад МАГАТЭ о ситуации на Запорожской атомной электростанции

Несмотря на то, что было сделано все необходимое для получения данных по ситуации на Запорожской АЭС, в докладе миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) нет никакой информации по поводу источника обстрелов станции — эксперты МАГАТЭ, по мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, просто не хотят их видеть.

«Российский постпред при ООН уже выразил сожаление в связи с тем, что миссии не удалось отразить в докладе, кто же стреляет по Запорожской электростанции... Как только начинается история про то, что "мы не знаем, кто это сделал", автоматически это сделала Россия. То есть, у них есть стопроцентная уверенность в том, что не будет ни одного аргумента в пользу того, что это было сделано русскими, поэтому тут же идет история про то, что нет данных о том, кто бы это мог сделать», — цитирует Захарову «РИА Новости».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, отсутствие данных по обстрелам ЗАЭС может объясняться лишь нежеланием видеть реальное положение дел.

Накануне, 6 сентября, МАГАТЭ опубликовало доклад по результатам миссии на Запорожской АЭС, в котором призвало прекратить обстрелы станции и ее окрестностей. В докладе говорится о необходимости установить зону безопасности вокруг объекта, для чего нужна договоренность всех сторон конфликта. Вместе с тем не уточняется, кто именно регулярно обстреливает ЗАЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва сожалеет об отсутствии в докладе указаний на источник обстрелов станции. «Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН. Постпред подчеркнул, что «в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами».

На этом же заседании глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «вывезти военное оборудование и военный транспорт из зданий, имеющих непосредственное отношение к работе АЭС» и повторил озвученную ранее в докладе идею о формировании зоны безопасности вокруг станции, однако, опять же, не стал говорить, кто может нести ответственность за атаки на атомный объект.

Комментируя доклад МАГАТЭ, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на необходимость дополнительных разъяснений, они запрошены у гендиректора агентства Рафаэля Гросси. «Есть необходимость получить дополнительные разъяснения, потому что в докладе есть ряд вопросов. Не буду сейчас их перечислять, но мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ», — сказал Лавров в беседе с «Интерфаксом», состоявшейся в кулуарах проходящего во Владивостоке ВЭФ.

По словам гендиректора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, самое главное, что в докладе МАГАТЭ отражены обстрелы станции, создающие угрозу для нее. «Главное, что зафиксировано в этом документе, — что МАГАТЭ увидело подтверждение обстрелов, приносящих огромный риск ядерному объекту», — заявил Лихачев в кулуарах ВЭФ. Он подчеркнул, что Россия готова сотрудничать с агентством по обеспечению безопасности Запорожской АЭС, а находящимся на станции специалистам МАГАТЭ будет оказана вся возможная поддержка.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе Гросси, покинули город вечером того же дня. Несколько экспертов уехали 5 сентября, два специалиста остались на станции. Об обстелах станции и Энегодара со стороны ВСУ регулярно сообщают Минобороны РФ и местные власти.