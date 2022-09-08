«Аэрофлот» зимой возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ

Компания «Аэрофлот» планирует внести изменения в зимнее расписание и возобновить полеты в Таиланд и ОАЭ.

Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, пишет «Интерфакс» .

«Уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок. С октября планируем начать полеты в Дубай », — сообщил глава авиакомпании. Он добавил, что два дополнительных рейса откроют для желающих попасть на Сейшелы. Кроме того, по словам Александровского, авиакомпания рассматривает возможность открытия рейсов из Москвы в египетские Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также на Гоа (Индия).

По внутренней маршрутной сети будет запущен ряд новых направлений, которые перевозчик раньше не выполнял, сообщил гендиректор «Аэрофлота». «П ланируем региональную программу в Минводы. В несколько измененном виде сохраним региональную программу в Сочи», — сказал Александровский.

На фоне обострения кризиса на Украине российским перевозчикам запрещено летать в страны ЕС, Великобританию, США и Японию. Полеты в открытые государства осложнены опасениями авиакомпаний относительно того, что зарубежные лизингодатели могут арестовать их самолеты.

Накануне, 7 сентября, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор группы компаний «Аэрофлот» Сергей Александровский и глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в присутствии вице-премьера, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова подписали соглашение о намерениях приобретения 339 самолётов российского производства. Документом предусматривается поставка «Аэрофлоту» на условиях лизинга 210 самолётов МС-21, 89 самолётов SSJ New, а также 40 самолетов Ту-214. Соглашение рассчитано на период с 2023 по 2030 год. По словам Юрия Слюсаря, стоимость воздушных судов, которые авиаперевозчик получит по договору, превышает один триллион рублей. Руководитель ОАК указал, что данная сделка не имеет прецедентов. По крайней мере, в истории «Аэрофлота», уточнил Сергей Александровский. Подписать первые твердые контракты на поставки лайнеров, которые стартуют в 2023-2025 годах, предполагается в ближайшие 3-3,5 месяца.