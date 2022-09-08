Акции дня: трейдеры вновь увидели перспективу в бумагах TCS Group

Акции TCS Group (входит «Тинькофф банк») торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 8 сентября. За день бумаги прибавили в цене +2,01% до 2768,5 рублей за бумагу.

Интерес к бумагам усилился на фоне снижения платы за обслуживание счетов в иностранной валюте с 0,5% до 0,25% в месяц в «Тинькофф банке». Изменения начали действовать с 8 сентября. В июне «Тинькофф» из-за «ненадежности зарубежных партнеров по работе с валютой для России» ввел комиссию для таких счетов в 1%, но затем снизил ее до 0,5%. Это вызвало негативную реакцию среди клиентов банка и отразилось на котировки группы на Мосбирже.

«С технической точки зрения, сила текущего восходящего тренда по бумагам TCS Group невелика, что заставляет усомниться в перспективе их дальнейшего повышения и призывает к сохранению покупателями осторожности», - считает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу снизился на -0,47% до 2390,27 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,48% до 1237,75 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:06 мск составила 89,28 долларов за баррель (+1,45%). Российская валюта укреплялась – 60,73 руб. за доллар.