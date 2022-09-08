Акции и рубль пошли за нефтью

Российский рынок акций продолжил осторожное снижение в четверг утром. К полудню Индекс Мосбиржи потерял около 0,5% капитализации.

Торги идут не очень активно, ярко выраженного желания избавляться от акций у инвесторов нет. Но покупателей пока отпугивают котировки нефти, которая в ходе азиатской сессии пыталась было подрасти, но с открытием европейских площадок начались распродажи нефтяных фьючерсов. В результате за баррель черного золота сейчас дают лишь около $88.

Некоторые издания начали публиковать котировки российской Urals. Если им верить, то сейчас наша нефть стоит чуть более $67.

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Основная причина негативной динамики нефти кроется в уже начавшихся реализовываться сценариях спада мировой экономики. Не порадовала истатистика из Китая, зафиксировавшая снижение закупок Поднебесной нефти в августе. Резко сократилась выплавка металлов в странах Европы. Трейдеры ждут повышения процентной ставки со стороны ФРС, что еще ухудшит состояние реальной экономики.

Техническая картина по нефти также не радует. Котировки смогли закрепиться под сильной поддержкой $92, и теперь вполне могут сходить к следующей преграде $85-86 за баррель.

В таких условиях чуть менее чем на процент дешевеют акции «Лукойла» и «Роснефти», а также «Газпрома».

Из высоколиквидных акций в «зеленой» зоне торгуются сильно перепроданный вчера «Норильский Никель», а также считающиеся защитным инструментом бумаги МТС.

Из относительно ликвидных акций продолжает рост «Русал», который из-за низких цен на электроэнергию в России является одним из самых привлекательных в мире металлургических производств. Аналитики компании рекомендуют докупать акции «Русала» на среднесрочную перспективу.

Стоит отметить, что в числе лидеров утреннего роста — не самые ликвидные бумаги двух банков: «Тинькоффа» и МКБ. Очень часто после роста «младших собратьев» спрос перекидывается на акции лидеров сектора — Сбера и ВТБ. Пока же акции Сбера никак не могут выйти вверх из 5-месячного боковика. Как только это случится, рост может ускориться на технических факторах.

Сразу после обеда волатильность всех рынков может возрасти. В 14.45 мск. Европейский центробанк опубликует решение по ставке. Консенсус-прогноз предполагает повышение показателя на 0,5 процентных пункта, но в последнее время аналитики не исключают и более решительных шагов регулятора.

Ставка и последующие комментарии ЕЦБ могут привести к серьезным движениям в паре евро-доллар, что отразится на котировках нефти, а через нее — и на российских акциях.

Пока же практически все отечественные аналитики уверены в скором прекращении коррекции российского фондового рынка и ждут возобновления роста.

Из значимых событий первой половины четверга стоит отметить заявление замглавы Минфина Тимура Максимова о том, что финансовое ведомство планирует выйти на первичный рынок ОФЗ уже в сентябре. «Мы будем тестировать этот рынок разными объемами, разными инструментами и смотреть, что с ними происходит», — сказал он.

Учитывая очень хорошую ситуацию на денежном рынке — а профицит ликвидности банковского сектора составляет чуть менее 3 трлн руб. —, если Минфин не будет предлагать большие объемы своих бумаг, то принципиальных изменений на рынке ОФЗ не произойдет.

Последний раз Минфин размещал бумаги на первичном рынке в феврале.

Рубль слабо дешевеет, и подбирается к отметке 61 руб. за доллар, которая является условной верхней границей коридора, в котором российская валюта торгуется с начала августа. Но чтобы спровоцировать новую девальвационную волну пара доллар-рубль должна не просто пробить эту отметку, а уверенно закрепиться выше нее.

Вообще ситуация с рублем удивительная. Власти хотели бы девальвировать рубль для увеличения поступлений в бюджет от экспорта и аналитики ждут падения курса в район 70 руб. за доллар, но рубль сохраняет стабильность уже больше месяца. При этом многие спекулянты покинули этот сегмент рынка, поскольку низкая волатильность торгов на дает высоких заработков.

Так что рубль продолжит торговаться без принципиальных изменений до появления очень мощного драйвера для движения.