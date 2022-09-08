Авторские треки независимых музыкантов оценят пользователи социальной сети ЯRUS

Сегодня российский музыкальный рынок перенасыщен. Каждый десятый житель страны создает авторские композиции, и никто не знает о их творчестве. Большинство авторов либо состоят, либо в нишевых лейблах, либо в коммерческих концернах. Приложение ЯRUS предоставляет уникальную возможность реализовать таланты российских независимых авторов. На социальной площадке собраны эксклюзивные альбомы в проекте ЯRUS. Музыка.

Команда социальной сети ЯRUS стремится создать собственное сообщество независимых музыкантов. Разработкой концепции проекта ЯRUS. Музыка занимается меломан, ценитель техники инструментальной игры и любитель инди-направления Кирилл Устинов.

«Сейчас мы работаем над сменой парадигмы в отношении музыкантов. Мы хотим сделать новый сервис, который будет открытым для всех, с такими алгоритмами, которые не будут выводить в ротацию одни и те же имена. Важным элементом является разработка комплексной системы поддержки малоизвестных талантливых музыкантов: как оффлайн, так и онлайн.В идеале, если мы сможем содействовать андеграунду, начиная с момента записи и до момента преодоления барьера "неизвестности". Конечно, немаловажным здесь является создание собственных шоукейсов и фестивальных историй, пусть на это потребуется не один день», - отметил Кирилл Устинов, менеджер проекта ЯRUS. Музыка.

Кстати, Кирилл Устинов имеет в копилке своих достижений, не только техническое образование по специальности инженер телекоммуникаций, и руководителя молодежной политики, но более 80 сольных концертов и порядка 120 музыкальных мероприятий. При этом организовывал квартирники "Чудеса в Решете", фестиваль независимой музыки «Linza Fest», где присутствовало более 200 зрителей. Сейчас планируется запуск благотворительного музыкального фестиваля «БЛИЖЕ». Интересный факт, что название мероприятия созвучно со слоганом «Люди ближе» социальной сети ЯRUS.

«Мы назвали фестиваль "Ближе", потому что в этом наша философия: мы уменьшаем расстояния. Между слушателем и музыкантом, между дающим и нуждающимся, между человеком и человеком. Мы знаем, что сердцу в сложные времена требуется надежда и только общими усилиями, поддерживая друг друга, мы можем совершить что-то действительно значимое», - добавил Кирилл Устинов, менеджер проекта ЯRUS. Музыка

Проект ЯRUS.Музыка – уникальная платформа для самовыражения независимых музыкантов. Авторские треки услышит не только арт-комьюнити, но музыку смогут оценить пользователи социальной сети ЯRUS с 6 миллионной аудиторией.