Более 1,5 тысяч человек стали участниками промышленного квиза в «Открой#Моспром»

Более полутора тысяч человек приняли участие в интеллектуально-развлекательной битве «Квиз, плиз!», которая прошла 3 сентября в рамках проекта «Открой#Моспром». Об этом рассказал 8 сентября руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В преддверии дня города на площадке особой экономической зоны “Технополис Москва”, а также в онлайн-формате мы провели для москвичей и гостей столицы промышленный квиз проекта «Открой#Моспром». В нем приняли участие более 1,5 тысяч человек», — сказал Владислав Овчинский.

Он уточнил, что непосредственно на территории технополиса соревновались более 500 человек и ещё тысяча приняла участие в этом мероприятии дистанционно.

Напомним, что битва состояла из шести раундов, посвященных разным темам: «Разминка для везучих», «Включаем логику», «Железные нервы», «Тематический», «Хардкор» и «Последний шанс». Команды прошли 28 заданий, отвечая на вопросы об истории столичных предприятий, модификациях военно-транспортных самолетов, изобретениях и продуктах московских промышленников.

Отметим, что самым сложным вопросом в этом году стало название столичного завода «Салют» от 1912 года (предприятие собирает авиационные двигатели). На него не смогли ответить большинство команд. При этом они с легкостью справились с другими историческими вопросами: например, с названиями известных памятников Московского пушечного двора в 1586 и 1733-1735 гг.

Специальный тематический раунд в этом году посвятили столичному производителю «Московский картофель». «Нам удалось создать по-настоящему яркое мероприятие, в игровой форме рассказать участникам о бренде — первых в стране чипсах «Московский картофель» — и значительно повысить уровень доверия к бренду», – сказала бренд-менеджер компании «Московский картофель» Ксения Шафикова. По ее оценке, тренд на интеллектуальные квизы растет с каждым годом. Такой формат помогает промышленным компаниям Москвы поддерживать контакт со своей активной аудиторией, получать обратную связь о продукте и создавать «живой» контент.

«Мы очень любим квизы — это здоровый адреналин, увлекательный и полезный досуг. Мы уже не первый раз участвуем в квизах в рамках проекта «Открой#Моспром», а также с удовольствием ходим на экскурсии на предприятия – это интересно и познавательно как для взрослых, так и для детей. К тому же экскурсии не только расширяют кругозор, но и помогают нам в интеллектуальных состязаниях», — поделилась впечатлениями рассказала капитан одной из команд-победителей Ирина Яшина.

Участники победивших команд получили призы от организаторов: за первое место — портативный ирригатор, за второе — напольные умные электронные весы, за третье — автоматический тонометр. Свои подарки вручила и компания «Московский картофель».

Напомним, что проект «Открой#Моспром» появился в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. По оценкам властей Москвы, аудитория проекта превышает 10 млн участников. За время существования «Открой#Моспром» состоялось 800 экскурсий более чем на 100 промышленных предприятиях города и их музеи.