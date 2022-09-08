Доля юаня на биржевом рынке РФ достигла 26%

В августе на валютном рынке наблюдался рост продаж экспортной выручки, при этом впервые экспортеры продали на Московской Бирже значительный объем в юанях. На этом фоне доля юаня на биржевом рынке достигла 26%, тогда как еще в апреле она была на уровне 6%, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«На российском валютном рынке укрепляется позиция юаня, в объеме биржевых и внебиржевых торгов на его долю приходится 26% и 17% соответственно. Спрос на эту валюту отмечается со стороны широкого круга участников, наиболее значительно со стороны банков. Помимо профессиональных участников рынка, интерес к юаню демонстрируют и физические лица (в августе приобрели юаней на биржевом рынке на сумму 39 млрд рублей)», — следет из обзора регулятора.

В Центробанке также отметили, что увеличение торгов юанем происходило на фоне значительного сокращения доли торгов USD/RUB (в настоящий момент 43% против 58% в апреле). Доля EUR/RUB сократилась менее значительно и составила 23% против 32% в апреле.

ЦБ также зафиксировал возросший во втором квартале объем переводов за границу, при этом значительная их часть осуществлялась в дружественные страны, что «соответствует процессу структурной перестройки экономики в новых условиях». При этом, по данным регулятора, наблюдалось резкое сокращение доли переводов в недружественные юрисдикции с 42,8% в 2021 году до 13,5%.

«Для размещения сбережений граждане по-прежнему используют преимущественно рублевые депозиты в российских банках, объем которых в II квартале вырос на 1,9 трлн рублей, а в июле – августе – на 530 млрд рублей», — резюмировали в ЦБ.

