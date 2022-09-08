Эксперты позитивно оценили размещение «Роснефтью» облигаций в юанях на Мосбирже

«Роснефть» заявила сегодня, что планирует выпустить на Московской Бирже облигации в китайской валюте. Их номинальная стоимость составит 10 млрд юаней, срок обращения — 10 лет. Ставка купона будет объявлена позднее. Сбор заявок на биржевые облигации серии 002P-12 пройдет 13 сентября, а само размещение — 20 сентября. В качестве организаторов размещения названы ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН и МКБ. Данный шаг нефтяной компании де-факто означает, что «Роснефть» создает для нашей страны новый долговой рынок в юанях.

«Из предварительных данных видно, что “Роснефть” как минимум удвоит российский рынок бондов в юанях. На этом рынке пока не так много игроков. В августе “Русал” и “Полюс” выпустили облигации в юанях на российском рынке в объемах 4 млрд и 4,6 млрд. Соответственно, при этом размеры купонов составили 3,9% и 3,8%. “Металлоинвест” также заявил о планах по размещению облигации в юанях на локальном рынке в объеме до 2 млрд со ставкой купона до 3,5% для двухлетнего выпуска и до 4% для пятилетнего», — отметил в комментарии «Эксперту» Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

«Заявленный минимальный объем выпуска “Роснефти” — свыше 10 млрд юаней. Эта цифра сопоставима с суммарным показателем по размещениям “Русала” (4 млрд юаней) и “Полюса” (4,6 млрд юаней), и предварительному объему выпуска “Металлоинвеста” (до 2 млрд юаней). Учитывая существенно более масштабный бизнес “Роснефти” и её стабильно высокие кредитные рейтинги, думаю, стоит ожидать повышенного интереса к выпуску облигаций нефтяной компании, что отразится как в большем объеме привлечения, так и в относительно меньшей его стоимости. В связи с этим ставка купона выпуска “Роснефти”, скорее всего, будет несколько ниже, чем купоны размещений “Русала” и “Полюса”, а также ориентир по ставке купона выпуска “Металлоинвеста”» — предположил аналитик, и добавил, что факт выхода на российский рынок облигаций для размещения ценных бумаг в юанях крупных игроков является, безусловно, очень позитивным сигналом.

Привлечение «Роснефтью» финансирования в китайских юанях является логичным шагом для компании, которая является одним из лидеров по поставкам нефти в КНР, заявил «Эксперту» заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фолов.

«До этого года “Роснефть” обеспечивала около 7% общей потребности Китая в сырье в год, у компании есть долгосрочные контракты с китайской CNPC. Согласно отчетности “Роснефти”, по итогам 2021 года доля ее выручки от реализации нефти и нефтепродуктов в азиатском направлении составила более 27%. И большая часть этих поставок пришлась на Китай. Учитывая переориентацию поставок на азиатский рынок в этом году, очевидно, что доля продаж в КНР в выручке компании уже увеличилась и продолжит увеличивается относительно исторических значений», — констатировал эксперт.

Для сравнения он привел ряд показателей взаимодействия с Китаем других российских компаний, которые уже либо выпустили облигации в юанях, либо только собираются. «По итогам прошлого года доля выручки “Русала”, приходящаяся на Китай, составила чуть более 6%, в выручке “Металлоинвеста” доля азиатского направления составила 9%. Что касается “Полюса”, то основной объем выручки компании — более 98% — приходится на российский рынок. Учитывая это, а также уже реализуемые на практике шаги властей России и КНР по переходу во взаиморасчетах на национальные валюты, можно быть уверенным в том, что “Роснефть” будет обеспечена потоком выручки в юанях для исполнения обязательств в рамках заявленного выпуска облигаций. Это полностью исключает для компании какие-либо валютные риски», — подчеркнул Александр Фролов.

Эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов уверен, что относительно большой заявленный объем размещения бондов в юанях «Роснефти» сделает выпуск облигаций достаточно ликвидным на бирже.

«По моему мнению, это приведет к повышенному интересу не только со стороны институциональных инвесторов, но и со стороны розничных. Сам факт появления в этой нише еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов, как “Роснефть” — это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг. Ликвидные бонды компании в юанях увеличат количество доступных для инвестирования инструментов на российском финансовом рынке, содействуя его дальнейшему развитию», — заметил он.

Размещение столь крупного выпуска бондов подтверждает высокую готовность технической и расчетной инфраструктуры российского рынка к проведению расчетов в юанях, подтвердил главный аналитик Гильдии финансовых аналитиков Дмитрий Полохин.

«“Роснефть” является крупнейшим эмитентом рынка облигаций России, поэтому размещение бондов в юанях позволит установить на будущее ценовые ориентиры заимствований в этой валюте не только для самой нефтяной компании, но и для других российских заемщиков. Что, несомненно, будет способствовать дальнейшему развитию внутреннего долгового рынка», — резюмировал аналитик.

Стоит отметить, что в 2021 выручка «Роснефти» (121 млрд долларов, согласно отчетности) превысила суммарный показатель «Русала», «Полюса» и «Металлоинвеста» (27 млрд долларов) в 4,5 раза. Нефтяная компания имеет наивысший кредитный рейтинг (ruAAA) от ведущего российского рейтингового агентства «Эксперт РА» в течение более 5 лет. «Полюс» имеет ruAAA от «Эксперт РА» около года, «Металлоинвест» имеет наивысший кредитный рейтинг от АКРА, второго российского рейтингового агентства, только с июня текущего года, кредитный рейтинг «Русала» от АКРА — А+(RU) — на 4 ступени ниже наивысшего уровня.