Эрдоган согласился с заявлением Путина о том, что зерно с Украины получают богатые страны

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с высказыванием российского лидера Владимира Путина, заявившего, что зерно из украинских портов поставляется не в нуждающиеся страны, а в богатые европейские государства.

«На данный момент при отгрузке зерна нет партии зерна из России. В одном господин Путин прав: в том, что зерно, к сожалению, идет в богатые страны. Не в бедные страны», — заявил глава государства на пресс-конференции в Загребе, которую вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, Турция хочет, чтобы зерно шло также из России и чтобы оно доставлялось в развивающиеся страны. Президент сообщил, что затронет эту тему на встрече с российским коллегой в Самарканде, где 15 и 16 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Накануне, 7 сентября, Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность ограничения поставок зерна в Европу. Президент РФ указал на то, что продовольствие поступает вовсе не в беднейшие страны, как это было задумано изначально. Российский лидер отметил, что по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено всего два судна из 87, на которых было вывезено 60 тыс. т продовольствия из 2 млн т. «В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать», — констатировал Путин.

В июле представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов. Контроль за грузами и судами осуществляет созданный в Стамбуле координационный центр.