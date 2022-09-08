Губернатор Подмосковья сообщил, что завод Mercedes-Benz в РФ может купить китайская компания

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz планирует продать свое предприятие, расположенное в Солнечногорском округе Подмосковья.

Как пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева, в числе потенциальных покупателей — китайский производитель автомобилей.

«Я очень надеюсь, что Mercedes вернется. Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде. <...> Сейчас момент такой, когда много неопределенностей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет», — сказал Воробьев, не уточнив название китайской компании, о которой может идти речь.

Завод Mercedes-Benz в Солнечногорском округе был запущен в апреле 2019 года. Немецкая сторона инвестировала в проект более 15 млрд руб.

Автоконцерн объявил о приостановке производства на своем заводе в Подмосковье и о прекращении поставок легковых и малотоннажных машин бренда на российский рынок в начале весны.

В июле сообщалось, что Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи имущества своего дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров. В числе претендентов на покупку компании «Коммерсантъ» называл «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор». Уточнялось, что завод Mercedes-Benz в сделку не входит.

Mercedes-Benz был второй по популярности премиальной маркой в России после BMW, продажи в 2021 году составили 43 тыс. машин.

В конце марта стало известно о решении французской компании Renault приостановить деятельность в России. В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о переходе 68% концерна в капитале «АвтоВАЗа» Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ), а также о передаче доли в столичном автозаводе ЗАО «Рено Россия» Москве. В середине мая Сергей Собянин сообщил, что в столице возобновится выпуск автомобилей под маркой «Москвич»; производство налаживается на базе бывшего столичного завода Renault, который перешел на баланс города. Изначально завод планирует выпускать классические машины с двигателями внутреннего сгорания, в перспективе планируется запустить производство электромобилей. Сообщалось, что московские власти ведут переговоры с китайской компанией JAC о выпуске китайских автомобилей под брендом «Москвич». Другие источники говорили о таких автопроизводителях из КНР, как FAW и BYD.