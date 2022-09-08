«Крест смерти» в нефти пугает фондовых «быков»

Российский рынок акций продолжил сегодня коррекционное снижение. По итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся с потерями в 0,5%.

Статья по теме: ЕЦБ обвалил европейские рынки

Главным препятствием для возобновления покупок является тревожная ситуация на рынке нефти. Нефть сегодня торговалась волатильно, уходя и в «красную», и в «зеленую» зоны. При этом риски ее снижения остаются высокими.

Трейдеров пугает Китай, который мало того, что сократил покупку нефти в августе, но еще сейчас в 33 крупных городах Поднебесной, где проживает 65 млн человек, действует полный или частичный карантин. Естественно, в таких условиях сокращается потребление моторного топлива.

ЕЦБ повысил сегодня ставку сразу на 75 базисных пунктов, чего ранее в истории не бывало. Это говорит о серьезных проблемах в экономике региона и неизбежности ее дальнейшего спада, что также приведет к снижению спроса на углеводороды. При этом есть мнение, что повышением ставки вряд ли удастся привести в норму инфляцию. «Даже сам ЕЦБ не сильно верит в свой успех в борьбе с инфляцией и ожидает, что к концу года она составит 8,1%. Что тут говорить, правильно, что не тешит себя грезами... Для рекордной за 40 лет инфляции такое повышение — как мёртвому припарка», считает профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

Несмотря на столь аномально сильное повышение ставки, с точки зрения экономической теории благоприятное для курса евро, после «оглашения приговора» европейская валюта возобновила снижение к доллару, что негативно для всех сырьевых активов.

Статья по теме: ОПЕК+ против G7: потолок упал

Добавим сюда отвратительную статистику от Минэнерго США, согласно которой, запасы нефти в стране неожиданно выросли на рекордные с апреля 8,8 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0,25 млн баррелей.

Наконец, техническая картина по нефти «медвежья». Котировки пробили сильную поддержку $92 за баррель, которая ранее неоднократно разворачивала цены вверх. Теперь целью снижения выступает район $85 за баррель.

Аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе говорит еще об одной технической угрозе: «На нефтяном рынке сформировалась техническая фигура "крест смерти" (50-дневное скользящее среднее ушло ниже 200-дневного скользящего среднего), что указывает на высокую вероятность негативного тренда».

Однако отчасти российских инвесторов поддержали котировки российской нефти Urals, которые выглядели намного лучше эталона Brent. Так, если к закрытию нашего рынка Brent прибавил 0,9%, то Urals выросла на 1,7%. Не исключено, что некоторые страны запасаются российской нефтью в преддверии попытки введения на нее «потолка цен».

При этом стоит отметить, что по сравнению со средой сегодня ситуация на рынке акций поменялась: если вчера распродажи акций шли практически по всем «голубым фишкам», то сегодня некоторые из них закрылись ростом.

Так, на процент подорожали акции «Газпрома», главным драйвером покупки которых является их более 20-процентная дивидендная доходность. Не исключено, что сегодняшний рост «Газпрома» говорит о притоке на рынок средств консервативных инвесторов, которые решили «купить дивиденды».

Чуть менее подорожала «дочка» газовой монополии — «Газпромнефть».

На 0,6% выросли акции МТС, которые за их высокую и прогнозируемую дивидендную доходность также любят не склонные к риску инвесторы. Иногда даже эту бумагу рассматривают как аналог облигаций.

На 0,16% подорожал «Норникель», который пока не очень успешно пытается сформировать восходящий тренд.

В тоже время настораживает снижение на 1,7% Сбербанка. Очень редко когда рост рынка идет без этой бумаги.

Рубль пока углеводородные риски игнорирует, подорожав к доллару на символические 0,1%. Поддержку российской валюте сегодня оказал помощник президента РФ Максим Орешкин, выступивший против введения бюджетного правила. «Мое мнение всегда — что нужно верить в себя в первую очередь, а не искать какого-то доброго дядю на Западе или на Востоке, которому можно что-то проинвестировать, а нам это потом поможет», — заявил он. Таким образом, в верхних эшелонах власти по-прежнему отсутствует консенсус по поводу необходимости изъятия из экономики заработанной валюты для искусственного ослабления курса рубля.

Так что рубль продолжает находиться в состоянии рыночного равновесия.

Но вывести его из этого состояния может «Роснефть», которая на следующей неделе начнет собирать заявки на облигационный выпуск в юанях на сумму не менее 10 млрд юаней. Эта бумага обещает стать лучшим валютным инструментом для российских инвесторов с точки зрения риск-доходность. Не исключено, что многие будут продавать рубли для участия в размещении этого выпуска, что создаст давление на российскую валюту.