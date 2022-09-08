Mercedes устраивает «бенц»

Немецкий автомобильный концерн Mercedes–Benz планирует продать свой завод, расположенный в Солнечногорском округе Московской области. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. При этом глава региона заметил, что среди потенциальных покупателей числится одна из китайских компаний. Впрочем, глава региона выразил надежду, что заявивший об уходе на санкционной волне Mercedes все же вернется в РФ.

«Если нет, то там сейчас ведется работа по подбору, в том числе китайского автопроизводителя, надежного и имеющего стабильный спрос на свои автомобили. Я думаю, что Mercedes заработает в том или ином виде. Сейчас момент такой, когда много неопределенностей и у немцев, которые завод остановили, и у инвесторов, которые собираются. В общем, они договариваются. Думаю, что в этом году ясность будет», — отметил Андрей Воробьев.

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Российские эксперты уверены, что сделка вряд ли пройдет без согласования со стороны российских властей. Кроме того, аналитики полагают, что Mercedes, действительно, оставит себе возможность вернуться на рынок РФ.

Автоэксперт Алексей Чумаченко заявил в беседе с корреспондентом «Эксперта», что завод может приобрести один из крупных автодилеров, торгующих продукцией немецкого концерна. «Будет сделка за 1 рубль, с возможностью обратного выкупа», — предположил он.

Эксперт полагает, что подмосковное производство вряд ли будет передано китайским компаниям. Алексей Чумаченко напомнил, что у китайских представителей совершенно иная схема входа на рынки стран: «Пример — Haval, они сами построили производство под себя и сами выпускают».

В свою очередь автоэксперт Максим Пастушенко обратил внимание на то, что история с продажей завода на данный момент имеет слишком много скрытых вводных. Он также заметил, что сам глава Подмосковья не обозначил китайцев как окончательных покупателей.

«Хорошо бы, чтобы до конца года мы выяснили, что и кому продают. Андрей Воробьев не оставляет надежды, что Mercedes одумается и вернется, это видно из его цитат. Более того, само производство на 80% принадлежит Mercedes, на 20% — Daimler Kamaz. Соответственно, он уже частично национализирован», — указал эксперт.

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Максим Пастушенко заметил, что еще с конца августа поступала информация о приобретении завода одним из российский дилеров, в частности речь шла про АВТОDОМ. «Вроде обсуждения до сих пор идут, но есть какая-то проблема с документами со стороны Mercedes. И даже если завод будет продан, то в любом случае — это будет сделка с госучастием. Может быть привлечен и китайский производитель, так как другие иностранные компании пока в РФ в нынешней ситуации не готовы идти», — подчеркнул эксперт.

Максим Пастушенко подчеркнул, что само подмосковное производство является высокотехнологичным и крайне привлекательным. Тем не менее, после ухода немцев их производственные линии уже не будут приспособлены под работу нового владельца. «Если говорить о сотрудничестве Mercedes и Китая, то тогда на завод сможет прийти компания Foton. Но они в основном выпускали коммерческий транспорт. На самом деле пока это больше похоже какой–то информационный шум, никакой конкретики нет. Да и, на мой взгляд, немцам уход немцув с российского рынка выглядит логично, потому что Россия для них после США и Китая — третий рынок по важности», — констатировал он.

Автоэксперт напомнил, что само появление завода в России для Mercedes было довольно долгим и мучительным, а потому решение отдать его за бесценок выглядит как минимум странным. «Mercedes отважились строить производство только после того, как “прижали” зарубежных поставщиков автомобилей для госсектора. Правом поставлять чиновникам машины наделили только те компании, которые имели в РФ локальное производство. Немцам ничего другого не оставалось. В конечном итоге они построили завод, но проект реализовывался очень тяжело. В конце все были безмерно счастливы. И теперь вот так бесславно закрывать его — это довольно глупо», — заметил он.

Более того, уходя с рынка, Mercedes окончательно отрежет себе возможность поставлять авто в госсектор РФ, что само по себе уже означает для компании большие финансовые потери. Своим решением немцы прокладывают дорогу для увеличения поставок Aurus, а также освобождают рынок для корейцев, которые, похоже, не только остаются в России, но и даже расширяют сферы влияния.

«Совсем недавно прошла новость, что корейцы реализовали на российском рынке партию Genesis. И, конечно, их популярность вырастет, ведь почти весь премиум–класс авто от нас ушел. Таким образом, чиновники будут ездить на машинах тех, кто проявит максимальную лояльность», — заключил Максим Пастушенко.